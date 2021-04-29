Урожай будет богатым: какие удобрения положить в лунку с перцем при высадке рассады

Урожай будет богатым: какие удобрения положить в лунку с перцем при высадке рассады
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Вам понадобится всего три компонента

Перец считается достаточно капризной культурой. Чтобы он после высаживания рассады в открытый грунт начал плодоносить, необходимо внести определенные подкормки.

Удобрения следует добавлять прямо в лунку. Потратив немного времени на этапе посадки, вы обеспечите себя богатым урожаем.

Какие удобрения вносить

Самым эффективным вариантом является древесная зола. В ее составе содержатся такие полезные вещества, как калий, кальций и фосфор. Благодаря этому почва быстро насытится полезными микроэлементами и активизирует рост перца.

Сколько: на одну лунку будет достаточно трех столовых ложек древесной золы.

Не стоит забывать про суперфосфат. Он будет способствовать укреплению корневой системы и скорейшей адаптации растения в новых условиях.

Сколько: вам потребуется всего пол чайной ложки этого средства.

Третий компонент – это компост. Его можно заменить перегноем. Данное органическое удобрение также поможет культуре быстрее развиваться и формировать качественные плоды.

Сколько: для достижения желаемого эффекта достаточно взять одну горсть компоста или перегноя.

Следуя этому совету, вы в конечном итоге соберете большое количество вкусных сладких перцев, которые можно как есть "в чистом виде", так и добавлять в качестве одного из ингредиентов в блюда.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как приготовить подкормку для болгарского перца из пшена. Вам понадобится только крупа и вода. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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