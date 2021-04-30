Курс рубля
- Доллар США может рухнуть: финансист назвал условие
- Курс рубля резко вырос после слов Шойгу
- Послание Путина ударило по доллару и евро
В России могут установить минимальные розничные цены на алкоголь, продающийся в розницу. С такой инициативой выступили в Совете Федерации.
Тем самым стоимость крепких напитков увеличится. Подобное уже сделали с игристыми винами и спиртным крепостью 28%. Чтобы увеличить стоимость на всю такую продукцию, следует изменить некоторые положения в договоре о Евразийском экономическом союзе.
Министерство финансов России уже внесло ранее подготовленный проект о поправках. По ним, страны-участницы ЕАЭС получают возможность устанавливать на своей территории минимальные цены на этиловый спирт и алкоголь, которые продаются в розницу.
Изменения были согласованы, в государствах союза они обсуждаются. При этом в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сомневаются, что такая мера необходима.
Зато ее горячо поддерживают эксперты. Это поможет освободить рынок от подделок и уберечь молодых людей от употребления спиртного, пояснили они "Известиям".
Среди производителей не все довольны предложением. Его поддерживают в Союзе российских пивоваров. Там считают, что 1 л пива на разлив должен стоить 85 руб., а в стеклянной таре – от 110 рублей.
Однако в "Балтике" и Efes негативно отнеслись к инициативе. Покупатели вправе выбирать товары по тем ценам, которые им подходят, объяснили представители этих компаний.
Ранее эксперты предупреждали о скором подорожании алкоголя. Они говорили, что больше всего поднимутся цены на российское вино.
То, что сейчас творят чехи, не останется без последствий