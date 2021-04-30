Тем самым стоимость этих напитков увеличится

В России могут установить минимальные розничные цены на алкоголь, продающийся в розницу. С такой инициативой выступили в Совете Федерации.

Тем самым стоимость крепких напитков увеличится. Подобное уже сделали с игристыми винами и спиртным крепостью 28%. Чтобы увеличить стоимость на всю такую продукцию, следует изменить некоторые положения в договоре о Евразийском экономическом союзе.

Министерство финансов России уже внесло ранее подготовленный проект о поправках. По ним, страны-участницы ЕАЭС получают возможность устанавливать на своей территории минимальные цены на этиловый спирт и алкоголь, которые продаются в розницу.

Изменения были согласованы, в государствах союза они обсуждаются. При этом в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сомневаются, что такая мера необходима.

Зато ее горячо поддерживают эксперты. Это поможет освободить рынок от подделок и уберечь молодых людей от употребления спиртного, пояснили они "Известиям".

Среди производителей не все довольны предложением. Его поддерживают в Союзе российских пивоваров. Там считают, что 1 л пива на разлив должен стоить 85 руб., а в стеклянной таре – от 110 рублей.

Однако в "Балтике" и Efes негативно отнеслись к инициативе. Покупатели вправе выбирать товары по тем ценам, которые им подходят, объяснили представители этих компаний.

Ранее эксперты предупреждали о скором подорожании алкоголя. Они говорили, что больше всего поднимутся цены на российское вино.