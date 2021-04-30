Байден потерял маску в кармане собственных брюк – видео

Байден потерял маску в кармане собственных брюк – видео
Джо Байден. Фото: Andrew Harnik - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Президент попросил публику помочь ему в поисковой операции

78-летний американский лидер Джо Байден не перестает удивлять народ. Пожилой политик рискует войти в историю как лидер по конфузам и досадным оговоркам. На этот раз общественность почти минуту наблюдала за тем, как главнокомандующий Америки пытается отыскать медицинскую маску.

Досадный инцидент произошел во время его выступления в американском штате Джорджия. Президент уже собирался покидать трибуну, однако внезапно обнаружил отсутствие важного элемента противокоронавирусной "экипировки". Куда-то запропастилась медицинская маска, Байден начал лихорадочно ее искать. Глава американцев заглянул под папку с речью, просмотрел ее страницы, однако так и не смог обнаружить заветную вещицу.

Смирившись с тем, что самостоятельно с этой задачей ему не справиться, президент обратился за помощью. К спецоперации подключилась его супруга Джилл Байден. Потом президент объявил, что "у него проблемы" и попросил публику помочь найти маску. Впрочем, с этой сложной задачей его жена сумела справиться в одиночку – первая леди США нашла маску в кармане своего мужа, пишет издание Daily Mail.

После этого Байден издал победный клич и отправился восвояси. Видеоролик с курьезным случаем опубликовал телеграм-канал "Пул 3".

К слову, недавно речь американского главнокомандующего почти усыпила сенатора от Республиканской партии. Судя по всему, не всем слова президента США кажутся стоящими внимания.

Ольга ФЕДОРОВА

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