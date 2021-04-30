Но некоторые пожилые люди получат повышенные выплаты

С 1 мая 2021 года в России перестает действовать ряд постановлений, введенных ранее в связи с эпидемией коронавируса. Часть из них напрямую касается пенсионеров.

С 1 мая люди старше 65 лет, не закончившие трудовую деятельность, должны будут выйти на работу. До 30 апреля они могли работать удаленно, а если сфера их деятельности такой формат не предусматривала, то им предлагалось оформить оплачиваемый больничный лист. Поскольку с 1 мая режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями отменяется, то и больничный на этом основании им уже не дадут.

С 1 мая также отменяется автоматическое продление права на субсидию по оплате коммунальных услуг. Теперь, чтобы оформить пособие, нужно доказать, что счет на оплату ЖКХ превышает 10% от дохода всех членов семьи плательщика, сообщает "Лайф". Но если в квартире зарегистрированы только неработающие пенсионеры, им собирать справки не придется.

С 1 мая будут проиндексированы доплаты к пенсиям некоторых граждан. Речь о шахтерах, пилотах, а также обслуживающего персонала угольной и авиационной отрасли, работа которых была связана с особо сложными или вредными условиями.

К 9 мая получат единовременную выплату в размере 10 тыс.рублей участники и инвалиды Великой Отечественной войны. Кроме того, в ряде регионов положены дополнительные местные выплаты к празднику и может быть расширен список получателей.

Ранее в ПФР разъяснили график выплаты майских пенсий в связи у объявленным режимом нерабочих дней с 1 по 10 мая включительно.