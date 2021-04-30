Москвичей предупредили об изменении маршрутов движения в мае

Москвичей предупредили об изменении маршрутов движения в мае
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Ограничения будут связаны не только с Днем Победы

В мае в Москве изменится порядок движения по некоторым улицам. В первую очередь, это будет связано с праздничными мероприятиями в начале месяца и подготовкой к ним.

Так, временные ограничения введут в связи с традиционным парадом на Красной площади. 4 мая в Москве состоится ночная репетиция военного шествия, 7 мая – генеральная репетиция, 9 мая – сам Парад Победы. Поэтому в эти дни проезд для автомобилей будет закрыт по маршруту движения колонн от Крылатского до центра и обратно.

Уточнить время действия и место действия ограничений можно на едином транспортном портале Москвы

Коснутся ограничения также пешеходов и пассажиров общественного транспорта. Так, на время проведения репетиций и парада станции метро в центре города – "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая", "Библиотека имени Ленина" – будут открыты только на вход.

Кроме того, с 1 по 23 мая будет закрыт участок Люблинско-Дмитровской линии метро между станциями "Дубровка" и "Волжская". Это необходимо для проведения работ по строительству Большой кольцевой линии. Для пассажиров организуют бесплатные автобусы. Им также рекомендовано пользоваться альтернативными маршрутами.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал подробности о Параде 9 мая 2021 года.

Николай ВИКТОРОВ

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