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Вырастить лук не так просто, как кажется. Он требует внимания и ухода не меньше, а то и больше других огородных культур. К тому же, его нередко атакуют вредители.
Таких у репчатого немало, главным из которых считается луковая мушка. Из-за нее может погибнуть целая грядка растения, а то и весь урожай. Поэтому надо знать, как с нею бороться.
Для этого есть простой способ. Применить его нужно до того, как сажать севок в открытый грунт.
Как защитить лук от самого опасного вредителя
В этом поможет одно народное средство. Перед тем, как отправлять на грядки, посевной материал нужно замочить в специальном растворе.
Чтобы его получить, на каждый 1 кг севка надо 1 ст. л. соли хорошенечко размешать в стакане воды. Затем вылить это в таз, добавив 5 капель марганцовки и еще воды стаканов шесть.
Далее следует все тщательно перемешать и погрузить в раствор перебранные и очищенные от лишней шелухи луковички. Сверху поместить крышку. Оставить самое большее минут на 35.
После этого нужно промыть севок проточной водой и высушить. Когда все это проделано, можно сажать, не боясь за будущий урожай.
Благодаря такому замачиванию "семена" избавляются от микробов. Кроме того, раствор, попав в верхние слои, защищает лук от болезней и вредителей – луковой мухи и проволочника. Репчатый будет хорошо расти и наливаться.
Накануне "Утро.ру" рассказало, почему гниет посаженный лук и что делать для спасения урожая. Чтобы репчатый не погиб, нужно принимать срочные меры.
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