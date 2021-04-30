Как защитить лук от опасного вредителя и получить большой урожай

Как защитить лук от опасного вредителя и получить большой урожай
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
У репчатого немало врагов, но один самый коварный

Вырастить лук не так просто, как кажется. Он требует внимания и ухода не меньше, а то и больше других огородных культур. К тому же, его нередко атакуют вредители.

Таких у репчатого немало, главным из которых считается луковая мушка. Из-за нее может погибнуть целая грядка растения, а то и весь урожай. Поэтому надо знать, как с нею бороться.

Для этого есть простой способ. Применить его нужно до того, как сажать севок в открытый грунт.

Как защитить лук от самого опасного вредителя

В этом поможет одно народное средство. Перед тем, как отправлять на грядки, посевной материал нужно замочить в специальном растворе.

Чтобы его получить, на каждый 1 кг севка надо 1 ст. л. соли хорошенечко размешать в стакане воды. Затем вылить это в таз, добавив 5 капель марганцовки и еще воды стаканов шесть.

Далее следует все тщательно перемешать и погрузить в раствор перебранные и очищенные от лишней шелухи луковички. Сверху поместить крышку. Оставить самое большее минут на 35.

После этого нужно промыть севок проточной водой и высушить. Когда все это проделано, можно сажать, не боясь за будущий урожай.

Благодаря такому замачиванию "семена" избавляются от микробов. Кроме того, раствор, попав  в верхние слои, защищает лук от болезней и вредителей – луковой мухи и проволочника. Репчатый будет хорошо расти и наливаться.

Накануне "Утро.ру" рассказало, почему гниет посаженный лук и что делать для спасения урожая. Чтобы репчатый не погиб, нужно принимать срочные меры.

Полина ДОРОЖКИНА

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