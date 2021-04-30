В Москве организуют воздушный противопожарный патруль

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С 1 мая следить за пожароопасной обстановкой в Москве и прилегающих областях начнут вертолеты Московского авиационного центра (МАЦ). Они организуют ежедневные облеты территории. Воздушный мониторинг продлится до октября.
Наблюдение с вертолетов – эффективная мера профилактики крупных пожаров. Она позволяет заметить очаг возгорания на ранней стадии и принять меры для локализации пожара и его скорейшей ликвидации.
Экипажи вертолетов могут не только информировать оперативные службы города о возгорании, но и сами принять участие в тушении. Это особенно важно в случаях, когда огонь вспыхивает в труднодоступных местах, куда не могут проехать пожарные машины.
"Вертолеты оборудованы водосливным устройством, что позволяет им незамедлительно приступить к тушению пожара и сбросить пять тонн воды, чтобы ликвидировать огонь",
– рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Он сообщил, что летный состав уже провел дневные и ночные тренировки перед патрулированием в пожароопасный сезон.
При этом важно, чтобы жители столицы сами ответственно подходили к профилактике пожаров, поскольку по статистике сама частая причина возгораний – неосторожное обращение людей с огнем.
С 2021 г. жарить шашлыки можно только в специально отведенных местах и на личных участках, но только с использованием мангала или гриля. При этом на балконах и крышах домов вообще запрещено разводить костер.
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