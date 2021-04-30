Пупырчатые порадуют хорошим урожаем

Огурцы относятся к таким культурам, которым по вкусу разные подкормки. И не прочь получать их почаще, ведь растут быстро и забирают из почвы все питательные вещества.

Любят пупырчатые и сладкое. Поэтому будут довольны, получив сахарное удобрение – оно поможет не только росту и развитию, но и дыханию, а также насыщению клеток.

Как приготовить сахарную подкормку для огурцов

Способ прост. Для одного куста нужно растворить 2 ст. л. сахара из аптеки в 1 л теплой воды.

Можно применить и глюкозу из аптеки. Ее на литр воды потребуется 1 ч. л. жидкой или 1 шт. в таблетках.

Любой из этих смесей надо поливать огурцы один раз в десять дней. Тогда они станут расти быстрее. Хорошо будут развиваться не только корни, но и стебли, а также листья.

Кроме того, цветков будет больше. Значит, появится немало завязей, благодаря чему урожай окажется богатым.

Эта подкормка полезна и эффективна. Причем не только для пупырчатых, ее по достоинству оценят и другие растения на огороде.

Ранее стало известно, как собрать обильный урожай огурцов с шести семян. В этом поможет особое формирование растения.

Также сообщалось, почему на огурцах вырастают пустоцветы и как с ними бороться. От проблемы удастся избавиться, если устранить четыре причины ее возникновения.

До этого "Утро.ру" писало о подкормке для огурцов из молока. Ее нужно применять перед высадкой рассады в грунт.