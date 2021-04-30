В Госдуме предложили обеспечить жителей апартаментов социальной инфраструктурой

В Госдуме предложили обеспечить жителей апартаментов социальной инфраструктурой
Фото из личного Архива. Заместитель комитета по транспорту и строительству Госдумы Павел Федяев
Если законопроект будет принят, он вступит в силу в сентябре 2021 года

Владельцы апартаментов, будущие покупатели и застройщики замерли в напряжении: чем закончится попытка легализовать многострадальное жилье, которое юридически жильем не является. В Госдуму внесен законопроект, который вводит новые понятия, а также наделяет регионы правом обеспечивать жителей апартаментов социальной и иной инфраструктурой.

До законопроекта юридически понятия апартаментов просто не было, есть лишь два вида имущества: жилое и нежилое. Новый документ вносит изменения в Градостроительный и Земельный кодексы, предлагая новое понятие наравне с многоквартирным домом – многофункциональное здание. Такие МФЗ можно будет возводить вне зон жилой застройки, например, в общественно-деловых зонах, и размещать в них как квартиры, так и апартаменты. Это значит, что можно будет использовать под застройку те городские участки, на которых нельзя было строить жилье, но цены, скорее всего, фактически сравняются с ценой на квартиры.

"Апартаменты как строили, так и будут строить, вне зависимости, будет принят закон или нет. Прежней разницы в цене уже не будет, – подчеркнул заместитель комитета по транспорту и строительству Госдумы Павел Федяев. – Но в случае, если закон не выйдет, люди, покупающие жилье в апартаментах непремиального класса, будут получать больше и больше негатива. Вопрос невозможности постоянной регистрации, устройства детей в сад и школу, других моментов уже абсолютно ясен всем участникам рынка, особенно будущим покупателям. Цены на апартаменты в отдаленных локациях могут немного снизиться. Но в целом, если закон не примут, все останется как есть: не будет ни особого прироста в объемах строительства, в квадратных метрах возводимого жилья апартаменты учитываться не будут".

В целом парламентарии экстраполируют на апартаменты многие практики, которые касаются жилых домов: строительство с использованием эскроу-счетов, взносы на капремонт, проведение собраний жильцов. По поводу перевода нежилого помещения в жилое и регистрации в нем, в законопроекте заявлено, что это возможно, "если в жилые будут переводиться все нежилые помещения на этаже или лестничной площадке", что существенно расширяет права покупателей апартаментов. При этом, по новому законопроекту в многофункциональных домах не будет жилья, предоставленного по социальному найму. Если законопроект будет принят, он вступит в силу в сентябре 2021 года.

Полина ИВАНОВА

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