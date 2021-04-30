Президента призвали перейти от слов к делу

Владимир Зеленский известен своим умением красиво говорить. В этот раз глава Незалежной решил поделиться патриотичным постом, который посвятил украинскому флагу. Но, похоже, вместо любви к Родине президент разбудил в украинцах другие чувства.

"В каждом уголке мира, в зависимости от традиций, одни и те же цвета символизируют совершенно разное. Но все на планете знают, какие цвета символизируют свободу и достоинство",

– написал Зеленский, дав понять, что речь идет о флаге Украины.

И все бы ничего, но украинцам такой пост, мягко говоря, не понравился. Президента тут же начали критиковать за положение дел в стране. Кто-то и вовсе попытался напомнить Зеленскому, что он не актер в нашумевшем сериале "Слуга народа", а действительно президент.

"Марионетка, за сколько мою родину продал?", "Цвета повышенных цен на коммуналку", "Когда они начнут символизировать богатство и процветание Народа Украины?", "Хватит дичь пороть, займись делом", "Надоела уже эта дешевая клоунада на костях людей!", "Эти цвета символизируют нищету, дешевую раб силу для Европы и колонию США", "Свобода ну смешно))) Это Байден так сказал сказать?", "Клоун",

– написали в комментариях под свежей публикацией Зеленского.

Сам президент на такие замечания народа никак не реагирует и не отвечает.

Ранее психологи оценили изменения Зеленского за 2 года. Эксперты считают, что этот период украинский президент очень изменился: стал более замкнутым, серьезным и взрослым.