"Клоун": украинцы высмеяли патриотический пост Зеленского

"Клоун": украинцы высмеяли патриотический пост Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Президента призвали перейти от слов к делу

Владимир Зеленский известен своим умением красиво говорить. В этот раз глава Незалежной решил поделиться патриотичным постом, который посвятил украинскому флагу. Но, похоже, вместо любви к Родине президент разбудил в украинцах другие чувства. 

"В каждом уголке мира, в зависимости от традиций, одни и те же цвета символизируют совершенно разное. Но все на планете знают, какие цвета символизируют свободу и достоинство", 

– написал Зеленский, дав понять, что речь идет о флаге Украины. 

И все бы ничего, но украинцам такой пост, мягко говоря, не понравился. Президента тут же начали критиковать за положение дел в стране. Кто-то и вовсе попытался напомнить Зеленскому, что он не актер в нашумевшем сериале "Слуга народа", а действительно президент. 

"Марионетка, за сколько мою родину продал?", "Цвета повышенных цен на коммуналку", "Когда они начнут символизировать богатство и процветание Народа Украины?", "Хватит дичь пороть, займись делом", "Надоела уже эта дешевая клоунада на костях людей!", "Эти цвета символизируют нищету, дешевую раб силу для Европы и колонию США", "Свобода ну смешно))) Это Байден так сказал сказать?", "Клоун", 

– написали в комментариях под свежей публикацией Зеленского. 

Сам президент на такие замечания народа никак не реагирует и не отвечает. 

Ранее психологи оценили изменения Зеленского за 2 года. Эксперты считают, что этот период украинский президент очень изменился: стал более замкнутым, серьезным и взрослым. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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