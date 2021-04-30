"Твиттеру" осталось 2 недели на исправление нарушений

"Твиттеру" осталось 2 недели на исправление нарушений
Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Роскомнадзор напомнил администрации соцсети о необходимости удалить весь противоправный контент до 15 мая

Из аккаунтов "Твиттера" удалено около 60% публикаций порнографического содержания, призывающих к суициду и пропагандирующих наркотики. Однако еще почти 1 тыс. подобных материалов остается в открытом доступе. В связи с этим Роскомнадзор напоминает администрации сети, что ей отведен срок до 15 мая на устранение всех нарушений российского законодательства. В противном случае "Твиттер" в России будет заблокирован.

В связи с тем, что на страницах "Твиттера" публиковались материалы запрещенного содержания, а администрация соцсети не реагировала на предписания РКН удалить противоправный контент, с 10 марта 2021 г. работа "Твиттера" в России была замедлена.

После этого в соцсети начали предпринимать усилия по удалению вредоносных публикаций, однако до сих пор не выполнила все предписания. Более того, за последние недели РКН выявил почти 900 новых запрещенных материалов в "Твиттере". На их удаление у соцсети уходит в среднем 81 час, хотя по правилам незаконный контент должен быть устранен в течение суток после получения соответствующего уведомления.

РКН напоминает руководству "Твиттера" о необходимости исправить все нарушения до 15 мая и повысить скорость реагирования на требования ведомства, а также о том, что с 1 февраля 2021 г. в РФ действует закон, по которому соцсети обязаны самостоятельно оперативно выявлять и блокировать противоправные материалы.

Администрация Twitter пообещала представить дорожную карту, по которой деятельность соцсети будет приведена в соответствие с законодательством РФ.

Николай ВИКТОРОВ

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