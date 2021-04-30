Пресс-секретарь главы РФ ответил на вопрос журналистов

В Кремле высказались о возможности сокращения новогодних каникул из-за длинных майских выходных. Мнение властей страны выразил официальный представитель администрации президента Дмитрий Песков.

Точных данных нет, ответил пресс-секретарь главы РФ на вопрос журналистов. И добавил, что сомневается в уменьшении дней отдыха в январе.

По его словам, майские выходные вряд ли надо будет компенсировать. Однако конкретных решений по этому поводу еще не принималось, пишет РИА "Новости".

В мае россияне не будут работать десять дней не для того, чтобы гулять. Выходные даны по совету отечественных эпидемиологов, пояснил представитель Кремля.

Глава государства поддержал их предложение. "Коронавирус пока не побежден, и эпидемия продолжается", – отметил Песков.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что майские дни отдыха в могут стать десятидневными навсегда. Для этого нужно одобрение всех россиян.

О продлении майских выходных с 1-го по 10-е число несколько дней назад объявил Владимир Путин. Такое решение президент РФ принял во время встречи с главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

Соотечественники задумались, куда отправиться на это время. Из-за большого наплыва желающих заказать билеты, даже обрушился сайт РЖД.

Однако в длинные майские выходные не все смогут отдохнуть. Некоторые жители нашей страны, несмотря на указ президента, продолжат работу.