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В Кремле высказались о возможности сокращения новогодних каникул из-за длинных майских выходных. Мнение властей страны выразил официальный представитель администрации президента Дмитрий Песков.
Точных данных нет, ответил пресс-секретарь главы РФ на вопрос журналистов. И добавил, что сомневается в уменьшении дней отдыха в январе.
По его словам, майские выходные вряд ли надо будет компенсировать. Однако конкретных решений по этому поводу еще не принималось, пишет РИА "Новости".
В мае россияне не будут работать десять дней не для того, чтобы гулять. Выходные даны по совету отечественных эпидемиологов, пояснил представитель Кремля.
Глава государства поддержал их предложение. "Коронавирус пока не побежден, и эпидемия продолжается", – отметил Песков.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что майские дни отдыха в могут стать десятидневными навсегда. Для этого нужно одобрение всех россиян.
О продлении майских выходных с 1-го по 10-е число несколько дней назад объявил Владимир Путин. Такое решение президент РФ принял во время встречи с главой Роспотребнадзора Анной Поповой.
Соотечественники задумались, куда отправиться на это время. Из-за большого наплыва желающих заказать билеты, даже обрушился сайт РЖД.
Однако в длинные майские выходные не все смогут отдохнуть. Некоторые жители нашей страны, несмотря на указ президента, продолжат работу.
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