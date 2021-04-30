Песков высказался о сокращении новогодних выходных из-за длинных майских

Песков высказался о сокращении новогодних выходных из-за длинных майских
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пресс-секретарь главы РФ ответил на вопрос журналистов

В Кремле высказались о возможности сокращения новогодних каникул из-за длинных майских выходных. Мнение властей страны выразил официальный представитель администрации президента Дмитрий Песков.

Точных данных нет, ответил пресс-секретарь главы РФ на вопрос журналистов. И добавил, что сомневается в уменьшении дней отдыха в январе.

По его словам, майские выходные вряд ли надо будет компенсировать. Однако конкретных решений по этому поводу еще не принималось, пишет РИА "Новости".

В мае россияне не будут работать десять дней не для того, чтобы гулять. Выходные даны по совету отечественных эпидемиологов, пояснил представитель Кремля.

Глава государства поддержал их предложение. "Коронавирус пока не побежден, и эпидемия продолжается", – отметил Песков.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что  майские дни отдыха в могут стать десятидневными навсегда. Для этого нужно одобрение всех россиян.

О продлении майских выходных с 1-го по 10-е число несколько дней назад объявил Владимир Путин. Такое решение президент РФ принял во время встречи с главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

Соотечественники задумались, куда отправиться на это время. Из-за большого наплыва желающих заказать билеты, даже обрушился сайт РЖД.

Однако в длинные майские выходные не все смогут отдохнуть. Некоторые жители нашей страны, несмотря на указ президента, продолжат работу. 

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость221443
Пожаловаться Ответить
В пятницу в “Волга-Спорт-Арене” состоится областной Ифтар. На благотворительном ужине ожидается около 4000 тысяч постящихся мусульман региона и гостей из других субъектов России. "Коронавирус пока не побежден, и эпидемия продолжается", – отметил Песков.
Гость213604
Пожаловаться Ответить
Шаман
У этого наркомана все ответы одинаковые: не обсуждалось, не принималось, не рассамтривалось, не в курсе, причем тут путин...
Он реально не в курсе. Торчит сутками - откуда он что знает ?
Гость221411
Пожаловаться Ответить
Указы Президента подчиненные трактуют как хотят, поэтому работодатели дни с 4 по 7 объявили рабочими.
Нет оснований пересматривать новогодние праздники.
Шаман
Пожаловаться Ответить
У этого наркомана все ответы одинаковые: не обсуждалось, не принималось, не рассамтривалось, не в курсе, причем тут путин...
1
новости партнеров

Посольство США посоветовало ряду американцев уехать из России

Гржданам Штатов стоит вернуться на родину до 15 июня

Изменения с 1 мая: россиян ждут хорошие и плохие новости

Перемены затронут разные сферы жизни

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей