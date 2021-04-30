Дожди будут идти до утра субботы

МЧС предупредило жителей Подмосковья о том, что ближайшие сутки в Регине ожидаются сильные дожди и грозы.

Ветер может достигать 18 метров в секунду. Непогода сохранится до девяти часов утра субботы, 1 мая, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Также жителям региона напомнили, что во время ливней нужно обходить шаткие конструкции и деревья. При грозе лучше оставаться дома и закрыть окна. Ни в коем случае не прячьтесь от грозовых дождей под высокими деревьями. Под запретом также езда на велосипеде и бег.