"Слово солдата Победы": Москва создает библиотеку воспоминаний фронтовиков

Рассказать свои истории для потомков могут герои войны и труженики тыла

От Победы в Великой Отечественной войне нас отделяют 76 лет. Из учебников истории и документальных хроник мы знаем, какой ценой она досталась советскому народу. Но ни один учебник не расскажет о событиях тех лет так, как это могут сделать сами фронтовики. Собрать их воспоминания для потомков – вот цель проекта "Слово солдата Победы", который запустили в Москве.

Как отметил мэр столицы Сергей Собянин, сегодня самым молодым ветеранам Великой Отечественной войны уже за 90 лет. Но они прекрасно помнят, как попали на фронт, как сражались, как боролись за победу и как восстанавливали страну после войны.

"В рамках проекта "Слово солдата Победы" мы хотим записать их голоса, чтобы сохранить для потомков воспоминания героев самой тяжелой и самой справедливой войны, которую когда-либо вел наш народ",

– подчеркнул Сергей Собянин в своем блоге.

На сайте будут собраны воспоминания героев Победы, которые сейчас живут в Москве, – солдат, ополченцев, тружеников тыла. Прослушать эти истории можно будет из любого уголка мира в любое время. Эта библиотека поможет нам и нашим потомкам больше ценить мир и не повторять ошибок прошлого.

Сайт проекта будет постоянно пополняться. Истории будут сопровождать фотографии тех лет, сохранившиеся письма, дневники, стихи, которые ветераны разрешат опубликовать.

Уважение к героям Москва проявляет и с помощью мер социальной поддержки. Столичные ветераны получают доплату к пенсии, различные льготы, скидки при оплате коммунальных услуг, бесплатные путевки в санаторий. Город обеспечивает участников ВОВ патронажной помощью.

Центры "Мои документы" два года назад запустили проект "Москва – с заботой о ветеранах". Его цель – обеспечить ветеранов ВОВ самыми востребованными государственными услугами на дому. Заказать их можно по телефону.

В прошлом году к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в дополнение к федеральной выплате московские ветераны получили материальную помощь в размере от 10 до 25 тысяч рублей. В 2021 году, по решению мэра Москвы, единовременное пособие также будет выплачено в повышенном размере.