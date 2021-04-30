Какую роль играет Судан в реализации геополитических амбиций России

Россия стремится вернуть лидирующие позиции на геополитической карте мира, которые были у Советского Союза в середине и второй половине XX века

Редакция N разобралась, какую роль в этой стратегии может играть пункт базирования ВМФ РФ в Порт-Судане

Понятие сверхдержавы

В современном мире геополитическое превосходство государств определяется понятием "сверхдержава". Впервые этот термин появился в конце Второй мировой войны, когда баланс сил в мире серьезно изменился. В книге "Сверхдержава" Уильям Фокс употребил этот термин по отношению к странам "Большой тройки" – СССР, США и Великобритании.

Спустя 77 лет ситуация в мире менялась не единожды. Некоторые геополитические игроки ушли в тень, другие наоборот – выбились вперед. Однако неизменно одно – стремление мировых лидеров привести вверенное им государство к статусу "сверхдержавы".

Великобритания перестала быть сверхдержавой после потери своих колоний в 1957 году, а СССР утратил этот статус после своего распада. Таким образом, к XXI веку из "Большой тройки" остались лишь Штаты. Однако их позиция остается спорной, к тому же Вашингтону в спину уже дышит Китай. Мир становится многополярным, а значит на подобный статус могут претендовать многие государства. Что же мешает России вновь обрести статус "сверхдержавы", который был у СССР?

Это понятие включает в себя политическое, экономическое и военное превосходство одного государства над большинством других. Независимость и ряд преимуществ дают сверхдержаве возможность оказывать давление на другие страны в своем регионе и за его пределами. Это во многом обусловлено наличием военных баз за рубежом.

Разница между СССР и Россией

К сожалению, в отличии от времен Советского Союза, сейчас Москва не может похвастаться высокими показателями в этой области. В связи с этим региональное влияние России невелико в сравнении с другими странами, которые тратят военные бюджеты на содержание своего контингента за рубежом.

На сегодняшний день, в соответствии с международными договорами, у России есть военные базы в Армении, Абхазии, Киргизии, Приднестровье, Сирии, Таджикистане и Южной Осетии. В Белоруссии в состав системы предупреждения о ракетном нападении России включена радиолокационная система "Волга", а также есть 43-й узел связи ВМФ России "Вилейка", который обеспечивает координацию действий атомных подводных лодок, несущих боевое дежурство в районах Атлантического, Индийского и частично Тихого океанов. Определенное российское военное присутствие сохраняется в Казахстане в области использования полигонов. Таким образом, российский военный контингент есть всего в девяти странах мира.

При развале СССР Россия потеряла больше военных баз, чем сейчас есть в распоряжении Москвы. В их числе Украина, Азербайджан, Вьетнам, Германия, Грузия, Иран, Казахстан, Куба, Монголия, Польша, Прибалтика и др. Раньше почти в каждой стране соцблока были советские военные базы.

Помимо этого, в 1960-х Советский Союз активно наращивал свое присутствие в Африке, станы которой стремились к изгнанию европейских колонизаторов. Советский флот присутствовал в Сомали, Эфиопии, Ливии, Анголе, Тунисе, Гвинее и Египте.

Что может вернуть Россию на уровень влияния, которым обладал СССР

Сейчас Россия предпринимает попытки вернуть себе то мировое влияние, которое было у СССР. Планируется создать пункт базирования ВМФ РФ на африканском континенте, однако процесс достижения договоренностей сильно затянулся.

В ноябре 2020 года президент России Владимир Путин поручил Минобороны России создать в Порт-Судане пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ. И именно этот пункт базирования мог бы добавить Москве очков в геополитическую копилку.

В среду, 28 апреля, в западных СМИ появилась фейковая информация относительно заморозки проекта по строительству базы в Судане. Несмотря на то, что вброс был оперативно развенчан суданскими и российскими дипломатами, обсуждение этого инфоповода стало одной из главных тем последнего времени.

Эксперты уверены, что России необходимо максимально оперативно активизировать усилия по возведению пункта базирования в Порт-Судане. В противном случае РФ может потерять статус сверхдержавы, поскольку не будет иметь влияния на ситуацию в Африке.

Сейчас основные геополитические игроки понимают, что оказывать влияние на другие государства необходимо не только через мощную экономику, но и при помощи военной силы, распространяемой в регионах присутствия. В СССР было и то и другое, однако современная Россия сильно уступает Советскому Союзу по этим показателям.

Чтобы вернуть себе титул "великой державы", Москве необходимо активно наращивать свое военное присутствие за рубежом, и начать следует со стран Африки, входом в которую может стать Порт-Судан.

