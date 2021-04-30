Чтобы получить хороший урожай, необходимо приложить некоторые усилия

Начало мая – время, когда можно браться за посадку картофеля. Однако недостаточно просто закопать клубни в почву. Необходимо предварительно провести ряд действий, чтобы в будущем собрать богатый урожай.

Как правильно подготовить картофель к посадке

Для начала следует перебрать картофель. Все гнилые, поврежденные или мягкие корнеплоды нужно выкинуть.

Также обратите внимание на то, чтобы форма семенного картофеля была правильной. Какие-либо отклонения от нормы указывают на следующий факт – такие клубни не будут обильно плодоносить.

В том случае, если вы случайно повредили корнеплоды лопатой, обработайте эти места противогрибковыми препаратами. Не нужно избавляться от экземпляров, имеющих подобные дефекты.

Перед посадкой важно отобрать клубни определенного размера. Они должны быть чуть больше куриного яйца. Что касается крупных корнеплодов, то их нужно разрезать, после чего внести специальные препараты. В противном случае они быстро загниют.

Картофель лучше всего сажать по сортам, не перемешивая культуры. Дело в том, что каждый сорт обладает своими, присущими ему качествами.

За час до высадки корнеплодов желательно обработать их препаратом под названием "Табу". Он защитит культуру от колорадского жука. Следуя инструкции, смешайте средство с водой, перелейте его в пульверизатор, а затем опрыскайте картофель.

Во время посадки добавьте в лунки золу. Она станет отличной подкормкой для овоща.

Ранее "Утро.ру" рассказало, какие работы нужно провести на участке в начале мая.