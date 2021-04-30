"Диктант Победы" написали 1,5 миллиона человек

В акции "Единой России" приняли участие жители 80 стран

В Международной патриотической акции "Единой России" "Диктант Победы" приняли участие более 1,5 миллионов человек, из них почти 800 тысяч писали его очно. Об этом рассказал координатор проекта "Историческая память", заместитель секретаря Генсовета ЕР Александр Хинштейн.

Акция состоялась 29 апреля. В России было открыто более 16 тысяч площадок, где можно было написать диктант офлайн. Центральной площадкой стал Музей Победы на Поклонной горе в Москве, где старт акции дал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

Также очно можно было написать "Диктант Победы" в Абхазии, Армении, Афганистане, Вьетнаме, Иордании, Израиле, Казахстане, Конго, Лаосе, Ливане, Марокко, Молдавии, Португалии, Румынии, Сербии, Таджикистане, Узбекистане, Эфиопии, Польше, Турции, Финляндии и ряде других стран. Всего "Диктант Победы" был организован в 80 странах, провести акцию за рубежом "Единой России" помогли Россотрудничество и активисты движения "Волонтеры Победы".

При составлении международной версии тестовых заданий учитывалась географическая специфика, кроме того, была подготовлена облегченная версия для иностранцев, изучающих русский язык. Задания содержали вопросы о вкладе в общую Победу стран антигитлеровской коалиции, помощи союзников, организации работы в тылу, партизанском движении.

Несмотря на то, что официально акция завершилась, интерес к ней не ослабевает, отметил Александр Хинштейн.

"Мы фиксируем активность на сайте, люди продолжают проходить наш тест. И для них мы сохраняем такую возможность", – сообщил Хинштейн.

Акция "Диктант Победы" в 2021 году прошла в третий раз. Итоги диктанта и имена победителей будут объявлены в июне.