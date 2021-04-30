В трагедии под Катынью обвинили Боширова с Петровым

В Польше озвучили очередную версию гибели президента Леха Качиньского и других высокопоставленных лиц в катастрофе под Смоленском. Оказывается, самолет взорвали те же агенты российских спецслужб, что и подожгли оружейные склады в Чехии в 2014 году.

В еженедельнике Gazeta Polska опубликована статья Гжегожа Вежхоловского, который ранее занимался журналистским расследованием крушения президентского борта. Он связывает воедино несколько событий, которые создавали на Западе антироссийскую повестку последний дней.

"Они ремонтировали Ту-154. Они были при отравлении болгарина. Смоленский след в болгарских и чешских атаках",

– озаглавил он свою статью. В ней он указывает на заявление Праги о том, что особое подразделение ГРУ в 2014 году устроило взрыв на складе боеприпасов в чешском городе Врбетица. Склады принадлежали болгарскому бизнесмену Эмилю Гебреву, который планировать продать ракеты Украине. Но те же сотрудники ГРУ его отравили.

"Как проверила Gazeta Polska, на ужине, который Гебрю ел в софийском отеле незадолго до того, как впасть в кому, его сопровождали… польские и российские бизнесмены – представители компании Polit Elektronik",

– говорится в статье. И дальше утверждается, что именно эта компания незадолго до смоленской катастрофы передала президентский Ту-154 для ремонта людям, связанным с российскими службами. Тогда-то агенты Боширов и Петров, дескать, и подложили бомбу в самолет, и она взорвалась при полете польской делегации в Россию.

Фамилии неких агентов ГРУ Петрова и Боширова впервые всплыли после отравления в британском Солсбери Сергея Скрипаля. Теперь на них "вешают" все нераскрытые преступления в Европе за последние 10 лет. Как иронично прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров, странно, что их не обвинили еще в убийстве эрцгерцога Фердинанда.

Ранее польские СМИ сообщили, что на обломках президентского самолета обнаружили следы взрывчатки.