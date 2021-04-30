На помощь придет знакомый всем ингредиент – поваренная соль

В мае многие россияне выбираются с семьями на природу. Неотъемлемой частью такого времяпровождения является шашлык. Наверняка со всеми происходила подобная неприятная ситуация – после того, как вы отвлеклись на несколько минут, на мангале вы находите уже подгоревшее мясо. Однако есть выход.

Когда жир с мяса капает на угли, они начинают разгораться. Если вы находитесь поблизости, то в этот момент необходимо немного сбавить жар с помощью бутылки с водой. В противном случае вместо вкусного блюда вы получите угольки на шампурах.

Каждый согласится с тем, что постоянно находиться у мангала очень неудобно. Но больше караулить шашлык не понадобится.

На помощь придет обычная поваренная соль. После того, как угли прогреются, посыпьте их этим ингредиентом.

Так в чем же секрет? Дело в том, что соль препятствует появлению открытого огня при попадании жира на угли. Кроме того, она уменьшает количество образующегося впоследствии пепла.

Однако здесь есть один важный нюанс. Лучше не используйте этот метод при сильном ветре. Иначе соль попадет на мясо, из-за чего оно получится пересоленным.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как приготовить мягкий шашлык в луковом маринаде.