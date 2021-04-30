Бутылка с водой не понадобится: как избежать подгорания шашлыка

Бутылка с водой не понадобится: как избежать подгорания шашлыка
Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press/www.globallookpress.com
На помощь придет знакомый всем ингредиент – поваренная соль

В мае многие россияне выбираются с семьями на природу. Неотъемлемой частью такого времяпровождения является шашлык. Наверняка со всеми происходила подобная неприятная ситуация – после того, как вы отвлеклись на несколько минут, на мангале вы находите уже подгоревшее мясо. Однако есть выход.

Когда жир с мяса капает на угли, они начинают разгораться. Если вы находитесь поблизости, то в этот момент необходимо немного сбавить жар с помощью бутылки с водой. В противном случае вместо вкусного блюда вы получите угольки на шампурах.

Каждый согласится с тем, что постоянно находиться у мангала очень неудобно. Но больше караулить шашлык не понадобится.

На помощь придет обычная поваренная соль. После того, как угли прогреются, посыпьте их этим ингредиентом.

Так в чем же секрет? Дело в том, что соль препятствует появлению открытого огня при попадании жира на угли. Кроме того, она уменьшает количество образующегося впоследствии пепла.

Однако здесь есть один важный нюанс. Лучше не используйте этот метод при сильном ветре. Иначе соль попадет на мясо, из-за чего оно получится пересоленным. 

Ранее "Утро.ру" рассказало, как приготовить мягкий шашлык в луковом маринаде.  

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Как во времена холодной войны: США и Россия скоро перейдут к выездным визам - эксперт

Новое решение Вашингтона устанавливает барьер для культурных, экономических, студенческих и прочих связей между странами

Изменения с 1 мая: россиян ждут хорошие и плохие новости

Перемены затронут разные сферы жизни

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей