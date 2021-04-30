Озвучен приговор второму лжесвидетелю по делу Ефремова

Обвиняемого обязали к исправительным работам

Пресненский суд Москвы вынес приговор Александру Кобецу – второму лжесвидетелю по делу Михаила Ефремова. Он получил полтора года исправительных работ.

Кроме того, Кобец будет вынужден отдавать 10% своей заработной платы государству, пишет РИА "Новости".

Сообщается, что ранее прокурор добивался назначения Александру года и 10 месяцев исправительных работ с отчислением 20% от его заработка.

Ранее стало известно о том, что суд также вынес приговор Тевану Бадасяну. Мужчину обязали к исправительным работам сроком на один год с удержанием 10% дохода.

На подходе третий лжесвидетель – Андрей Гаев. Ему еще не огласили приговор.

Напомним, все трое пытались запутать следствие, заявляя, что 8 июня 2020 года за рулем находился не Михаил Олегович. В результате страшного ДТП скончался курьер Сергей Захаров.