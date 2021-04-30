Озвучен приговор второму лжесвидетелю по делу Ефремова

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Пресненский суд Москвы вынес приговор Александру Кобецу – второму лжесвидетелю по делу Михаила Ефремова. Он получил полтора года исправительных работ.
Кроме того, Кобец будет вынужден отдавать 10% своей заработной платы государству, пишет РИА "Новости".
Сообщается, что ранее прокурор добивался назначения Александру года и 10 месяцев исправительных работ с отчислением 20% от его заработка.
Ранее стало известно о том, что суд также вынес приговор Тевану Бадасяну. Мужчину обязали к исправительным работам сроком на один год с удержанием 10% дохода.
На подходе третий лжесвидетель – Андрей Гаев. Ему еще не огласили приговор.
Напомним, все трое пытались запутать следствие, заявляя, что 8 июня 2020 года за рулем находился не Михаил Олегович. В результате страшного ДТП скончался курьер Сергей Захаров.
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