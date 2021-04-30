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Министерство труда предложило изменить порядок предоставления федеральной социальной доплаты (ФСД) для пожилых россиян. Так, ведомство намерено оптимизировать сложившийся механизм выплат путем исключения заявления, которое необходимо написать самому пенсионеру.
В проекте указано, что таким образом Министерство труда предлагает установить новый порядок установления ФСД в беззаявительной форме со дня назначения соответствующей выплаты.
В документе говорится о том, что, по предлагаемым правилам, территориальное отделение Пенсионного фонда должно уведомить лицо об установлении ФСД в беззаявительной форме. В уведомлении Пенсионный фонд также выдвинет требование о необходимом извещении органа, осуществляющего ФСД, о поступлении на работу и иных обстоятельствах, при которых размер доплаты может измениться. Осуществление выплат может и прекратиться при трудоустройстве россиянина.
Как отмечает РИА "Новости", проект также предлагает закрепить для россиян возможность отказаться от получения доплат. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в территориальное отделение Пенсионного фонда.
Ранее "Утро.ру" сообщало о том, что с 1 мая в России прекращается действие ряда постановлений, введенных ранее в связи с распространением коронавирусной эпидемии. Так, трудоустроенные граждане возрастом от 65 лет должны выйти на работу. До конца апреля для них был предусмотрен удаленный формат работы с оформлением оплачиваемого больничного в качестве альтернативы, если подобный вариант не предусматривался работодателем.
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