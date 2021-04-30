Ведомство выступило за отказ от письменных заявлений

Министерство труда предложило изменить порядок предоставления федеральной социальной доплаты (ФСД) для пожилых россиян. Так, ведомство намерено оптимизировать сложившийся механизм выплат путем исключения заявления, которое необходимо написать самому пенсионеру.

В проекте указано, что таким образом Министерство труда предлагает установить новый порядок установления ФСД в беззаявительной форме со дня назначения соответствующей выплаты.

В документе говорится о том, что, по предлагаемым правилам, территориальное отделение Пенсионного фонда должно уведомить лицо об установлении ФСД в беззаявительной форме. В уведомлении Пенсионный фонд также выдвинет требование о необходимом извещении органа, осуществляющего ФСД, о поступлении на работу и иных обстоятельствах, при которых размер доплаты может измениться. Осуществление выплат может и прекратиться при трудоустройстве россиянина.

Как отмечает РИА "Новости", проект также предлагает закрепить для россиян возможность отказаться от получения доплат. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в территориальное отделение Пенсионного фонда.

Ранее "Утро.ру" сообщало о том, что с 1 мая в России прекращается действие ряда постановлений, введенных ранее в связи с распространением коронавирусной эпидемии. Так, трудоустроенные граждане возрастом от 65 лет должны выйти на работу. До конца апреля для них был предусмотрен удаленный формат работы с оформлением оплачиваемого больничного в качестве альтернативы, если подобный вариант не предусматривался работодателем.