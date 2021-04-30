Речь идет о баранине и свинине

В России взлетели цены на мясную продукцию. Это произошло в преддверии майских праздников.

Как сообщает "Коммерсантъ", подорожание затронуло прежде всего баранину и свинину. Цена первого вида мяса увеличилась на 1,7% с конца марта, цена второго – на 1,6% за аналогичный период времени.

По словам президента Agrifood Strategies Альберта Давлеева, рост цен на баранину вызван ограничениями на ее поставку из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Отмечается, что в прошлом году Россельхознадзор ввел ограничения для того, чтобы получить от Международного эпизоотического бюро статус благополучной по ящуру зоны для нескольких российских регионов.

Что касается свинины, то здесь на изменение цены влияет сезонный фактор. Цены на этот вид мясной продукции взлетают каждый год.

На тенденцию подорожания влияет также тот факт, что 1 мая заканчивается Великий пост. В этом году его завершение выпало на начало длинных майских праздников.

Эксперты отмечают, что вряд ли произойдет увеличение спроса на мясо птицы. Для этого баранина и свинина должны подорожать еще больше.

Руководитель Национальной мясной организации Сергей Юшин поспешил успокоить россиян. Он отметил, что цены на баранину и свинину придут в норму тогда, когда увеличится предложение.

Ранее "Утро.ру" рассказало, что из-за пандемии и связанного с ней снижения качества жизни россияне начали меньше есть мясо.