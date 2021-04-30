Жители Ямала наткнулись на следы "снежного человека"

Существо якобы видели своими глазами

На Ямале местные жители обнаружили на снегу нечеловеческие следы. Их длина составила примерно полметра. О загадочной находке рассказал водитель Николай Салиндер.

В качестве доказательства мужчина прислал видео. На записи видно, что по снежному покрову петляют следы чьих-то босых ног. Возникает вполне логичный вопрос – кому вздумалось ходить без обуви по ледяной земле.

Салиндер сообщил, что его знакомый решил сравнить свою ногу с ногой неведомого существа.

"У него 41-й размер ноги и его нога – это половина от размера следов", – отметил Николай.

Местные жители утверждают, что это – следы снежного человека. Некоторые говорят, что видели йети собственными глазами. Человекообразное существо бродило в районе села Находка, передает "Вести. Ямал".

Если верить рассказам, то рост существа превышает три метра. На его тело была якобы надета белая шкура.

Ранее американцы назвали снежного человека убийцей группы Дятлова. Речь идет о фильме "Перевал Дятлова: Гипотеза о йети" канала Discovery. После просмотра многие жители раскритиковали картину, отметив, что ее создатели не предоставили никаких достоверных фактов.