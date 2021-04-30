Время пути между двумя столицами займет всего семь часов

Жители Белоруссии успели раскупить за несколько часов билеты на "Ласточку", которая начала курсировать по маршруту Москва-Минск. Первый поезд запустили 30 апреля с Белорусского вокзала в российской столице еще в 16:00.

Перед посадкой у жителей Белоруссии потребуют тест на отсутствие коронавирусной инфекции – речь идет о поезде дальнего следования, который курсирует между двумя странами.

Пассажирам также рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты во время поездки, передает МИР24.

Все время пути на "Ласточке" от Москвы до Минска составляет семь часов. Поезд будет ходить по этому маршруту ежедневно.