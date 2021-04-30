Нужно периодически менять положение тела

Подмосковный нейрохирург Нина Вознесенская поделилась советами, как не навредить организму, работая на огороде.

Под угрозой прежде всего оказывается спина, поскольку большую часть времени нужно находиться в согнутом положении. Чтобы не застудить поясницу, важно одеваться по погоде и не допускать оголения этой части тела.

Перед тем, как приступить к работе, желательно сделать разминку. Особое внимание следует уделить как раз спине, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Специалист посоветовала прерываться каждые 20 минут, позволяя себе отдохнуть минуты три. Меняя положение тела, вы минимизируйте нагрузку на позвоночник.

Каждый час нужно организовывать перерывы на 15 минут. Отличным вариантом является смена деятельности. Например, если ранее вы возились в земле, то теперь осмотрите кусты на наличие повреждений.