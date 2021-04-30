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С начала пандемии коронавируса, т.е. с апреля 2020 года в России умерли 249 702 человека с подтвержденной или предполагаемой инфекцией COVID-19. Об этом говорится в отчете Росстата, опубликованном в пятницу, 30 апреля.
Количество умерших, для которых коронавирус признан основной причиной смерти, в марте текущего года составило 17 457 человек. По сравнению с февралем смертность снизилась на 4%.
Как отметила сегодня
вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия 1",
самые высокие показатели по умершим от опасной инфекции наблюдались в декабре-январе 2021-го во время второй волны коронавируса.
Сейчас в РФ фиксируется снижение
смертности по сравнению с декабрем 2020 г. на 21%, по сравнению с январем текущего года на 12,9%, передает РИА "Новости".
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