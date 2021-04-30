Росстат опубликовал данные по смертности от COVID-19 за весь период пандемии

Страна приближается к общей цифре в 250 тысяч умерших

С начала пандемии коронавируса, т.е. с апреля 2020 года в России умерли 249 702 человека с подтвержденной или предполагаемой инфекцией COVID-19. Об этом говорится в отчете Росстата, опубликованном в пятницу, 30 апреля.

Количество умерших, для которых коронавирус признан основной причиной смерти, в марте текущего года составило 17 457 человек. По сравнению с февралем смертность снизилась на 4%.

Как отметила сегодня вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия 1", самые высокие показатели по умершим от опасной инфекции наблюдались в декабре-январе 2021-го во время второй волны коронавируса. Сейчас в РФ фиксируется снижение смертности по сравнению с декабрем 2020 г. на 21%, по сравнению с январем текущего года на 12,9%, передает РИА "Новости".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров

Как во времена холодной войны: США и Россия скоро перейдут к выездным визам - эксперт

Новое решение Вашингтона устанавливает барьер для культурных, экономических, студенческих и прочих связей между странами

Изменения с 1 мая: россиян ждут хорошие и плохие новости

Перемены затронут разные сферы жизни

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей