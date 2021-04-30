Страна приближается к общей цифре в 250 тысяч умерших

С начала пандемии коронавируса, т.е. с апреля 2020 года в России умерли 249 702 человека с подтвержденной или предполагаемой инфекцией COVID-19. Об этом говорится в отчете Росстата, опубликованном в пятницу, 30 апреля.

Количество умерших, для которых коронавирус признан основной причиной смерти, в марте текущего года составило 17 457 человек. По сравнению с февралем смертность снизилась на 4%.

Как отметила сегодня вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия 1", самые высокие показатели по умершим от опасной инфекции наблюдались в декабре-январе 2021-го во время второй волны коронавируса. Сейчас в РФ фиксируется снижение смертности по сравнению с декабрем 2020 г. на 21%, по сравнению с январем текущего года на 12,9%, передает РИА "Новости".

