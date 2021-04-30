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Врач Ирина Добрецова рассказала, как не подхватить коронавирус, будучи в отпуске. Специалист акцентировала внимание на том, что заразиться можно не только на месте отдыха, но и по дороге.
По словам Добрецовой, самое опасное место – это узкий коридор в самолете, где стюардесса проверяет билеты. Поскольку вентиляция там достаточно слабая, риск заболеть COVID-19 повышается в несколько раз. Поэтому снимать защитную маску при входе в салон ни в коем случае нельзя.
При этом в самом салоне вентиляция достаточно хорошая. Там можно иногда находиться без средств защиты.
Что касается поезда, то снимать маску в вагоне нежелательно. Врач напомнила – изделие нужно менять каждые два-три часа, передает телеканал "360".
На отдыхе важно как можно больше времени находиться на свежем воздухе, при этом избегая помещений с большим количеством людей.
Ирина заявила, что наиболее эффективный метод защиты в период отпусков – это вакцинация.
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