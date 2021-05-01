На социальную рекламу в Сети ввели обязательную квоту – Путин подписал закон

Курс рубля
- Доллар США может рухнуть: финансист назвал условие
- Курс рубля резко вырос после слов Шойгу
- Послание Путина ударило по доллару и евро
Глава РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит
обязательную квоту в 5% на социальную рекламу в Сети. Данные опубликованы на
портале правовой информации.
Как стало известно, на первом этапе закон затронет самые крупные сервисы. Среди них Рамблер, Яндекс, Гугл, Фейсбук и Мэйл.ру.
Согласно документу, в России создадут систему мониторинга площадок в Сети и единого оператора размещения. Владельцы рекламных сетей, а также интернет площадки теперь должны выделять под соцрекламу квоту – до 5 %. В список исключений попали сайты средств массовой информации.
Законопроект разработали в комитете Госдумы по информполитике, возглавляемом Александром Хинштейном.
Новое решение Вашингтона устанавливает барьер для культурных, экономических, студенческих и прочих связей между странами
Перемены затронут разные сферы жизни