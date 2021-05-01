На социальную рекламу в Сети ввели обязательную квоту – Путин подписал закон

На социальную рекламу в Сети ввели обязательную квоту – Путин подписал закон
Фото: pixabay.com
Такие же нормы уже действуют в отношении телерекламы и рекламы на баннерах

Глава РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит обязательную квоту в 5% на социальную рекламу в Сети. Данные опубликованы на портале правовой информации.

Как стало известно, на первом этапе закон затронет самые крупные сервисы. Среди них Рамблер, Яндекс, Гугл, Фейсбук и Мэйл.ру.

Согласно документу, в России создадут систему мониторинга площадок в Сети и единого оператора размещения. Владельцы рекламных сетей, а также интернет площадки теперь должны выделять под соцрекламу квоту – до 5 %. В список исключений попали сайты средств массовой информации.

Законопроект разработали в комитете Госдумы по информполитике, возглавляемом Александром Хинштейном.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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