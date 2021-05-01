Благодатный огонь не сходил трижды: о чем говорит легенда

Благодатный огонь не сходил трижды: о чем говорит легенда
Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Верующие всего мира каждый раз с замиранием сердца наблюдают за чудом

Наверняка многие из тех, кто наблюдал за церемонией, в глубине души задавался вопросом – а что случится, если Благодатный огонь не сойдет?

Согласно старинным преданиям, если такое случится, наступит конец света. По легенде, такое случалось трижды за всю историю человечества. Благодатный огонь не сошел 1101 году, в 1579 и в 1923. Однако это никак не подтверждено документально, отмечало издание Daily Storm.

Причин думать, что такое может случиться, нет, уверяет гендиректор аналитического центра Katehon Михаил Якушев. Мужчина из года в год наблюдал за схождением Огня и уверен, что он появлялся всегда и впредь так и будет. Даже в тяжелый 2020 год, когда закрыли Храм Гроба Господня и многие верующие сочли это дурным знаком и запаниковали, чудо снова произошло.

В 2021 году христиане будут наблюдать за Схождением Благодатного огня 1 мая. По традиции огонь привезут в российскую столицу вечером 1 мая, к ночному богослужению в храме Христа Спасителя.

Подробнее об истории и традициях – в нашем материале.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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ГостьВадим
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Гость222045
Идиот ты законченный!!! Нашел
над чем посмеяться. Да над вами уродами уже там смеются, ублюдки фашисткие, Намекают уже что с вами делать.
Готовься,вся информация уже в ФСБ!
Гость222045
Пожаловаться Ответить
Идиот ты законченный!!! Нашел
над чем посмеяться. Да над вами уродами уже там смеются, ублюдки фашисткие, Намекают уже что с вами делать.
ГостьВадим
Пожаловаться Ответить
гость
Бандерам кабзда, вот о чем говорят приметы этой пьезозажигалки. Молитесь утырки и вешайтесь лучше сами.
Идиот ты законченный!!! Нашел над чем посмеяться. Лучше застрелись,чтобы не позорить своих детей и свое ...
гость
Пожаловаться Ответить
Бандерам кабзда, вот о чем говорят приметы этой пьезозажигалки. Молитесь утырки и вешайтесь лучше сами.
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