Мошенники нашли новый способ кражи денег

Жулики быстро сориентировались после принятия Европарламентом резолюции, где предлагалось отключить нашу страну от системы SWIFT.



Россиянам начали названивать, пугая скорыми европейскими санкциями. РИА Новости приводит случай с клиентом одного из известных банков. Мошенник по телефону назвался сотрудником службы безопасности и предупредил, что скоро РФ отключат от международной платежной системы. Для того, чтобы и дальше без помех использовать свою банковскую карту, россиянину предложили назвать ее номер и CVC. Мол, это нужно для того, чтобы внести эти данные в специальный список "избранных", которых от системы не отключают.

Примечательно, что мошенники активизировались буквально сразу же – россияне начали жаловаться на такие звонки чуть ли не через пару часов после принятия резолюции.

Напомним, содержание документа стало известно 28 апреля. Брюссель предложил не только отключить РФ от SWIFT, но и прекратить строительство газопровода "Северный поток – 2". В России европейцев предупредили – если решение об отключении примут, последует незамедлительный и жесткий ответ.