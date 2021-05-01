Поручение Путина: в России запустят пилотный проект по оценке управленческих компетенций студентов

Поручение Путина: в России запустят пилотный проект по оценке управленческих компетенций студентов
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Распоряжение получила АНО «Россия – страна возможностей» совместно с Минобрнауки

Президент РФ Владимир Путин поручил запустить в нашей стране пилотный проект, который призвал помочь оценить управленческие компетенции учащихся высших учебных заведений. Распоряжение дал Минобрнауки и АНО "Россия – страна возможностей". Глава государства обозначил сроки – его поручение должно быть выполнено в период с 1 сентября 2022-го до 1 сентября 2023-го. Информацию опубликовали на сайте Кремля.

"...по результатам его реализации представить предложения о целесообразности включения информации об оценке этих компетенций в документы о высшем образовании и о квалификации", – говорится в сообщении.

Как стало известно, ответственными назначили гендиректора АНО Алексея Комиссарова и возглавляющего Минобрнауки Валерия Фалькова.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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