Поручение Путина: в России запустят пилотный проект по оценке управленческих компетенций студентов

Курс рубля
- Доллар США может рухнуть: финансист назвал условие
- Курс рубля резко вырос после слов Шойгу
- Послание Путина ударило по доллару и евро
Президент РФ Владимир Путин поручил запустить в нашей стране
пилотный проект, который призвал помочь оценить управленческие компетенции
учащихся высших учебных заведений. Распоряжение дал Минобрнауки и АНО "Россия –
страна возможностей". Глава государства обозначил сроки – его поручение должно быть
выполнено в период с 1 сентября 2022-го до 1 сентября 2023-го. Информацию опубликовали
на сайте Кремля.
"...по результатам его реализации представить предложения о целесообразности включения информации об оценке этих компетенций в документы о высшем образовании и о квалификации", – говорится в сообщении.
Как стало известно, ответственными назначили гендиректора АНО Алексея Комиссарова и возглавляющего Минобрнауки Валерия Фалькова.
Новое решение Вашингтона устанавливает барьер для культурных, экономических, студенческих и прочих связей между странами
Перемены затронут разные сферы жизни