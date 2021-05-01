Этой культуре тоже требуется ваша помощь

Процесс посадки огурцов имеет несколько важных нюансов. Если посеять культуру без предварительного проращивания семян, то они взойдут нескоро. Расскажем, как спровоцировать более быстрое созревание урожая.

Возможен и такой вариант – из-за колебаний температуры семена могут и вовсе не прорасти. Поэтому желательно помочь растению стартовать в развитии.

Как правильно проращивать семена

Вам понадобится обычный пластиковый контейнер. На дно изделия поместите бумажное полотенце, сложенное вдвое.

Намочите бумагу теплой водой. Затем выложите на нее семена огурцов. Опрыскайте посадочный материал из пульверизатора (вода тоже должна быть теплой).

Закройте контейнер и поместите его в теплое место. Температура там должна держаться в районе 25-30°C.

Спустя сутки семена прорастут. После этого их можно либо отправить в открытый грунт в случае благоприятных погодных условий, либо держать в виде рассады на подоконнике.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как приготовить сахарную подкормку для огурцов. Средство способно положительно повлиять не только на рост и развитие культуры, но и на качество плодов.

Также раскрыт секрет, как собрать обильный урожай огурцов с шести семян. Для того, чтобы культура хорошо плодоносила, важно правильно сформировать кусты.