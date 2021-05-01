Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

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В субботу, первого мая, в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал святыню некоторым присутствующим.
Благодатный огонь из рук патриарха получили служители Греческой церкви и представители других конфессий, которые владеют храмом Гроба Господня. Об этом сообщает РИА "Новости".
С места события ведется прямая трансляция.
Отмечается, что Благодатный огонь получат 11 стран. В их число входят Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, Молдавия, Румыния, Болгария, Грузия, Греция, Кипр и Польша.
Напомним, в нашу страну святыню доставит фонд Андрея Первозванного во главе с председателем его попечительского совета Владимиром Якуниным. Они ожидают лампаду с огнем в аэропорту имени Бен-Гуриона.
Затем представители фонда сразу же отправятся обратно в Москву. Они должны выполнить важную миссию – привезти святыню к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя.
По имеющейся информации, делегация российских дипломатов уже получила частичку Благодатного огня. Сейчас чиновники едут в аэропорт, чтобы передать лампаду фонду Андрея Первозванного, уточняет телеграм-канал "RT на русском".
Ранее "Утро.ру" рассказало, что произойдет, если Благодатный огонь не сойдет три раза.
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