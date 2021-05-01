Почему мясо нельзя размораживать в микроволновке

Почему мясо нельзя размораживать в микроволновке
Фото: pixabay.com
Дело не в том, что она, по мнению многих, делает продукты вредными для здоровья

Повара никогда не размораживают мясо, птицу и рыбу в микроволновке. И на то есть веская причина.

Между обычным размораживанием, когда продукт просто достали из холодильника и оставили в тепле, и тем, что делает микроволновка, есть огромная разница. В первом случае мясо постепенно оттаивает. Во втором, когда мы размораживаем в печи СВЧ, мясо может не только оттаять, но и частично приготовиться. То есть края могут получиться уже подпеченными, а середина там и останется ледяной. Когда вы приготовите такой продукт, результат может быть далек от идеального, предупреждают опытные кулинары.

Как правильно разморозить мясо

Продукт лучше достать из морозилки и оставить на ночь в холодильнике. Если вы торопитесь и хочется побыстрее, нужно налить в миску воды и положить в нее мясо. Важно, чтобы вода не была теплой.

Размораживать в воде рыбу специалисты не советуют. Велика вероятность, что оттаяв, она начнет разваливаться.

Ранее мы рассказывали, для чего на самом деле предназначены нижние ящики в холодильнике.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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