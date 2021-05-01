Идея предать вождя земле на островах не понравилась жителям Страны восходящего солнца

В Сети бурное обсуждение вызвала новость о предложении депутата гордумы Южно-Сахалинска, который задумался о захоронении Владимира Ленина на Курилах.



Статья появилась на сайте Yahoo News Japan и вызвала весьма эмоциональную реакцию.

Один из комментаторов заявил, что если власти РФ согласятся на это предложение, это будет "последней каплей" для японцев. Читатели пишут, что когда Токио "отвоюет" Курильские острова, в пику России там нужно построить синтоистский храм.

Других удивил выбор места для захоронения Ленина. Один из пользователей задался вопросом, связан ли вождь с Курилами. Другой указал на удаленность островов от Москвы – мол, трудно будет тем, кто захочет совершить "паломничество". Также предложение назвали неуважением по отношению к останкам Владимира Ильича.

Отметим, что любые действия России на Курильских островах вызывают бурную реакцию у японцев. На днях пользователи Сети гневно обсуждали появление на Курилах российских судов.