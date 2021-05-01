Японцев разгневало предложение похоронить Ленина на Курилах

Японцев разгневало предложение похоронить Ленина на Курилах
Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/www.globallookpress.com
Идея предать вождя земле на островах не понравилась жителям Страны восходящего солнца

В Сети бурное обсуждение вызвала новость о предложении депутата гордумы Южно-Сахалинска, который задумался о захоронении Владимира Ленина на Курилах.

Статья появилась на сайте Yahoo News Japan и вызвала весьма эмоциональную реакцию.

Один из комментаторов заявил, что если власти РФ согласятся на это предложение, это будет "последней каплей" для японцев. Читатели пишут, что когда Токио "отвоюет" Курильские острова, в пику России там нужно построить синтоистский храм.

Других удивил выбор места для захоронения Ленина. Один из пользователей задался вопросом, связан ли вождь с Курилами. Другой указал на удаленность островов от Москвы – мол, трудно будет тем, кто захочет совершить "паломничество". Также предложение назвали неуважением по отношению к останкам Владимира Ильича.

Отметим, что любые действия России на Курильских островах вызывают бурную реакцию у японцев. На днях пользователи Сети гневно обсуждали появление на Курилах российских судов.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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Троллят узкожопоглазых они и рады <цензура> как бандеры на утре.
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