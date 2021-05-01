Некоторые культуры способны положительно повлиять на рост овощей

Многие огородники наверняка слышали про благоприятное соседство посадок на огороде. Принцип заключается в том, что культуры положительно влияют друг на друга, тем самым повышая свою урожайность. Сегодня мы поговорим про те растения, которые можно и нужно сажать на одной грядке с помидорами.

Помидоры + бархатцы

Бархатцы способны отпугивать вредителей. В этом и заключается главная задача этих цветов. Также растение станет отличным украшением невзрачной грядки, на которой растут помидоры.

Помидоры + горчица

Горчица – еще одна культура, которую следует сеять "в ноги" к овощам. Дело в том, что растение может защитить томаты от парши и фитофоторы. Кроме того, горчица улучшает структуру почвы, насыщая ее различными полезными микроэлементами.

Помидоры + лук

Хорошим тандемом считаются и посаженные в одном месте помидоры и лук. Однако в этом случае речь идет скорее об экономии пространства на участке. Обеим культурам не навредит, если они будут делить одну грядку. Главное, не забывайте удалять нижние листья томатов, иначе они не дадут луку нормально развиваться.

Помидоры + зелень

Здесь аналогичная ситуация, как и в случае с луком. Салату, щавелю, шпинату и базилику не понадобится отдельное место, ведь они могут ужиться рядом с помидорами.

При этом необходимо помнить, что, сажая на одну грядку несколько культур, вам придется тратить больше воды при поливе.

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