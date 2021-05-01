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Наши предки верили, что с помощью веника можно улучшить свое финансовое состояние. Для этого достаточно лишь следовать некоторым правилам.
Люди верили, что в жилище нельзя хранить старый веник. Это якобы притягивает к хозяевам дома проблемы с деньгами.
Брать в руки веник можно лишь в некоторые дни. В соответствии с суеверием, первый день недели – неподходящее время для уборки. Ведь вместе с мусором из дома может уйти и финансовое благополучие.
Во вторник и среду разрешено наводить в доме порядок. Благоприятным днем для этого считается также четверг. Если настежь распахнуть все окна и вымести всю грязь из углов, деньги обязательно будут водиться в кошельке.
В пятницу следует воздержаться от уборки. А вот на следующий день, в субботу, можно уделить время этому виду домашней деятельности.
Наведение чистоты в воскресенье не сулит ничего хорошего. Предки утверждали, что если в этот день взяться за веник, то бед и трудностей не миновать.
Подводим итог – заниматься уборкой можно во вторник, среду, четверг и субботу. При этом нужно соблюдать один важный нюанс. После завершения всех дел обязательно промывайте веник под проточной водой и, высушив, ставьте его в угол.
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