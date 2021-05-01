Как привлечь достаток в дом с помощью веника: приметы и суеверия

Как привлечь достаток в дом с помощью веника: приметы и суеверия
Фото: Galina Barbieri/Global Look Press/www.globallookpress.com
Браться за уборку можно не в каждый день недели

Наши предки верили, что с помощью веника можно улучшить свое финансовое состояние. Для этого достаточно лишь следовать некоторым правилам.

Люди верили, что в жилище нельзя хранить старый веник. Это якобы притягивает к хозяевам дома проблемы с деньгами.

Брать в руки веник можно лишь в некоторые дни. В соответствии с суеверием, первый день недели – неподходящее время для уборки. Ведь вместе с мусором из дома может уйти и финансовое благополучие.

Во вторник и среду разрешено наводить в доме порядок. Благоприятным днем для этого считается также четверг. Если настежь распахнуть все окна и вымести всю грязь из углов, деньги обязательно будут водиться в кошельке.

В пятницу следует воздержаться от уборки. А вот на следующий день, в субботу, можно уделить время этому виду домашней деятельности.

Наведение чистоты в воскресенье не сулит ничего хорошего. Предки утверждали, что если в этот день взяться за веник, то бед и трудностей не миновать.

Подводим итог – заниматься уборкой можно во вторник, среду, четверг и субботу. При этом нужно соблюдать один важный нюанс. После завершения всех дел обязательно промывайте веник под проточной водой и, высушив, ставьте его в угол.

Ранее "Утро.ру" поделилось народными приметами для привлечения денег в дом. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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Гость221922
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что бы привлечь-нужно в думу избраться,а для этого нужно 500 метров на олимпиаде на коньках прбежать и всё будет!
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