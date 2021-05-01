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Протоиерей Андрей Громов рассказал россиянам, что можно освятить куличи, пасхи и яйца дома, если вы не можете сделать это в церкви.
Священник отметил, что верующим не стоит переживать – греха в этом никакого нет.
По традиции православные христиане освящают пасхальные яства накануне Пасхи, в Великую субботу. Для того, чтобы сделать это, понадобится святая вода.
Сначала нужно окропить куличи, крашеные яйца, пасхи и другие угощения к пасхальному столу святой водой. Обычно это делают кропилом, но можно поступить по-другому. Окунуть пальцы и "нарисовать" крест на продуктах.
По его словам, тем, кто будет освящать продукты дома, достаточно пропеть пасхальный тропарь и покропить куличик, пасхальные яйца и другие яства, приготовленные к праздничному столу, святой водой.
Во время этого действа нужно говорить: "Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь", добавил священнослужитель в беседе с "Вечерней Москвой".
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Тем, кто еще не успел приготовить куличи, "Утро" предлагает простой рецепт.
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