Батюшка заверил, что греха в этом нет

Протоиерей Андрей Громов рассказал россиянам, что можно освятить куличи, пасхи и яйца дома, если вы не можете сделать это в церкви.

Священник отметил, что верующим не стоит переживать – греха в этом никакого нет.

Как освятить куличи и яйца дома

По традиции православные христиане освящают пасхальные яства накануне Пасхи, в Великую субботу. Для того, чтобы сделать это, понадобится святая вода.

Сначала нужно окропить куличи, крашеные яйца, пасхи и другие угощения к пасхальному столу святой водой. Обычно это делают кропилом, но можно поступить по-другому. Окунуть пальцы и "нарисовать" крест на продуктах.

По его словам, тем, кто будет освящать продукты дома, достаточно пропеть пасхальный тропарь и покропить куличик, пасхальные яйца и другие яства, приготовленные к праздничному столу, святой водой.

Во время этого действа нужно говорить: "Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь", добавил священнослужитель в беседе с "Вечерней Москвой".

Сегодня, 1 мая, в Храме Гроба Господня случилось главное для верующих чудо – сошел Благодатный огонь. Уже к вечеру его доставят в Москву, в храм Христа Спасителя.

Тем, кто еще не успел приготовить куличи, "Утро" предлагает простой рецепт.