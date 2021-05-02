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Владимир Путин поздравил православных христиан со светлым праздником Пасхи.
Президент отметил, что Пасха олицетворяет "торжество жизни, добра и справедливости", а также имеет большое нравственное значение.
"Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним",
– отметил глава России.
Также Владимир Владимирович не мог не отметить деятельность Русской православной церкви и других христианских конфессий, которые помогают поддерживать мир в обществе, сохраняют семейные традиции, идеалы, развивают межрелигиозный и межнациональный диалог, отмечает РИА "Новости".
Церковь стала опорой и поддержкой для миллионов россиян в это непростое для всех время, подчеркнул президент. Также в поздравлении, направленном патриарху Кириллу, добавил, что Пасха объединяет православных россиян "вокруг высоких нравственных идеалов, наполняя их сердца любовью и самыми добрыми чувствами".
По традиции, Путин посетил пасхальную службу. На этот раз глава государства прибыл в храм Христа Спасителя. Молебен в честь праздника совершил патриарх Кирилл. Также на богослужении присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин.
Владимир Владимирович почти всегда посещает храм во время Пасхи, однако в прошлом году президент отказался от нахождения на праздничной службе из-за пандемии коронавируса.
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