Светлый праздник президент встретил в храме Христа Спасителя

Владимир Путин поздравил православных христиан со светлым праздником Пасхи.

Президент отметил, что Пасха олицетворяет "торжество жизни, добра и справедливости", а также имеет большое нравственное значение.

"Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним",

– отметил глава России.

Также Владимир Владимирович не мог не отметить деятельность Русской православной церкви и других христианских конфессий, которые помогают поддерживать мир в обществе, сохраняют семейные традиции, идеалы, развивают межрелигиозный и межнациональный диалог, отмечает РИА "Новости".

Церковь стала опорой и поддержкой для миллионов россиян в это непростое для всех время, подчеркнул президент. Также в поздравлении, направленном патриарху Кириллу, добавил, что Пасха объединяет православных россиян "вокруг высоких нравственных идеалов, наполняя их сердца любовью и самыми добрыми чувствами".

По традиции, Путин посетил пасхальную службу. На этот раз глава государства прибыл в храм Христа Спасителя. Молебен в честь праздника совершил патриарх Кирилл. Также на богослужении присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин.

Владимир Владимирович почти всегда посещает храм во время Пасхи, однако в прошлом году президент отказался от нахождения на праздничной службе из-за пандемии коронавируса.