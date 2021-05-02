Путин поздравил россиян с Пасхой

Путин поздравил россиян с Пасхой
Владимир Путин. Фото: Alexei Druzhinin/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Светлый праздник президент встретил в храме Христа Спасителя

Владимир Путин поздравил православных христиан со светлым праздником Пасхи. 

Президент отметил, что Пасха олицетворяет "торжество жизни, добра и справедливости",  а также имеет большое нравственное значение. 

"Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним", 

– отметил глава России. 

Также Владимир Владимирович не мог не отметить деятельность Русской православной церкви и других христианских конфессий, которые помогают поддерживать мир в обществе, сохраняют семейные традиции, идеалы, развивают межрелигиозный и межнациональный диалог, отмечает РИА "Новости". 

Церковь стала опорой и поддержкой для миллионов россиян в это непростое для всех время, подчеркнул президент. Также в поздравлении, направленном патриарху Кириллу, добавил, что Пасха объединяет православных россиян "вокруг высоких нравственных идеалов, наполняя их сердца любовью и самыми добрыми чувствами". 

По традиции, Путин посетил пасхальную службу. На этот раз глава государства прибыл в храм Христа Спасителя. Молебен в честь праздника совершил патриарх Кирилл. Также на богослужении присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин.

Владимир Владимирович почти всегда посещает храм во время Пасхи, однако в прошлом году президент отказался от нахождения на праздничной службе из-за пандемии коронавируса. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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