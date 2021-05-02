Благодаря этому методы растение разовьет мощную корневую систему

Перец – достаточно капризное растение, которое требует тщательного ухода, если вы хотите получить хороший урожай. Есть способ, который может облегчить эту задачу.

Квадратно-гнездовой способ посадки используется заметно реже других, но у него есть целый ряд преимуществ. Во-первых, многие дачники знают, что если саженцы взаимодействуют друг с другом, это положительно сказывается на их росте и развития.

В случае с перцем, растения становятся друг для друга своеобразной опорой. Также метод "по два в лунку" способствует сохранению влаги у корней. Также не стоит забывать, что перец – растение, любящее конкуренцию, поэтому опытные садоводы уже на этапе рассады пикируют перец по два в один стакан. Такие условия способствуют развитию мощной корневой системы.

Итак, как же правильно сажать перцы? От вас потребуются квадратные лунки с размером сторон в примерно 50-60 сантиметров. Расстояние между лунками также должно быть около 50 сантиметров.

Саженцы нужно размещать рядом друг с другом, отступая 4-5 сантиметра. При таком способе крайне важно, чтобы перец был самоопыляющимся, иначе хорошего урожая можно не ждать.

Когда посадите рассаду в грунт, накройте землю специальной пленкой до тех пор, пока он не начнет расти.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие удобрения положить в лунку с перцем при высадке рассады.