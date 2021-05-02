Собянин рассказал о планах по развитию московского метро

Мэр провел встречу с москвичами

Сергей Собянин провел встречу с жителями столицы. В частности, мэр рассказал о развитии метрополитена.

Московское метро – одно из самых удобных в мире. Оно занимает второе место по пассажиропотоку, а также является лидером по интервалам движения поездов и билетным решениям.

Несколько лет назад метрополитен не справлялся с нагрузкой, а в год строилось всего по 2-3 станции. Иногда даже случалось так, что открытие новых станций лишь ухудшало ситуацию с загруженностью. В итоге люди все чаще стали отказываться от метро, делая выбор в пользу личного транспорта, что приводило к коллапсу на дорогах.

Сейчас же эту проблему удалось решить. В частности, благодаря МЦК. Благодаря этим транспортным узлам москвичи теперь с большим комфортном могут передвигаться по столице. Также после запуска МЦК часть линий метро удалось разгрузить на 10-15%.

В скором времени ситуацию улучшит БКЛ – Большая кольцевая линия, которая станет самым большим подземным кольцом в мире. Частично "второе сердце Москвы" уже введено в эксплуатацию, в 2021 будут открыты еще 10 станций, к 2022-2023 году кольцо будет запущено полностью.

Еще один проект – МЦД. Согласно статистике, ежедневно на пригородных поездах в Москву приезжает около 2 миллионов жителей области. При этом жители столицы тоже пользуются электричками – на них ездят порядка 300-400 тысяч граждан. Однако определенные неудобства все же были, из-за чего москвичи опять выбирали поездку на автомобиле, а не общественный транспорт.

Теперь же было принято решение состыковать разные линии метрополитена в единые диаметры. Два диаметра уже были запущены. Ежедневно по ним ездит около 570 тысяч пассажиров, что значительно разгружает дороги. В скором времени будут построены еще три диаметра, которые соединят разные районы Москвы и Подмосковья.