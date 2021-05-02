Маленький секрет для богатого урожая: чем подкормить клубнику весной

Маленький секрет для богатого урожая: чем подкормить клубнику весной
Фото: pixabay.com
Раствор готовится очень просто

Клубника – одно из любимых летних лакомств. Однако она требует трепетного ухода, поэтому для получения урожая сочной и ароматной ягоды нужно постараться. Начинать работы нужно уже сейчас. Как правило, в качестве подкормки используют перегной, но есть еще одно удобрение, которое действует не хуже. 

Для этого способа понадобится только 1 килограмм зачерствевшего хлеба и вода. Нужно замочить хлеб в 10-литровом ведре, а затем оставить на несколько дней, чтобы раствор забродил. 

Обычно на это уходит примерно 3 дня. Затем удобрение нужно процедить, взять поллитра и развести в 10 литрах воды. Поливать нужно под каждый куст. 

В чем же преимущество данного метода? Фактически, подкормка заменяет собой удобрение дрожжами. Если вы внесете такую подкормку, то все микроорганизмы, которые находятся недалеко от грядок с клубникой, активизируются. 

Они начнут быстрее перерабатывать органические вещества, а также выделять азот и фосфор. Все эти факторы положительно скажутся на вкусовых качествах будущего урожая и проституируют корневую систему кустов. 

В том случае, если хлеба нет, тогда добавьте 50 граммов живых дрожжей на 1 литр воды, а затем разбавьте раствор 4 литрами воды.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как быстро убрать старые кусты клубники.

Юлия МИХАЙЛОВА

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