Тарасова назвала Роднину дурой за сравнение с собой

Тарасова назвала Роднину дурой за сравнение с собой
Татьяна Тарасова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Между легендами фигурного катания разгорелся конфликт

Ирина Роднина, трехкратная олимпийская чемпионка, нелестно высказалась в адрес своего бывшего тренера Татьяны Тарасовой. Звезда фигурного катания очень лаконично ответила бывшей подопечной.

Роднина рассказала, что истерила после ухода к Тарасовой, потому что сомневалась, правильно ли она поступила, ведь ее что-то раздражало. Чемпионка призналась, что не воспринимала Тарасову как тренера, считая ее партнером. В то время Татьяна Анатольевна была очень молодой. Роднина отметила в разговоре с "Чемпионатом", что пришла к Тарасовой с большим опытом и хорошими знаниями в фигурном катании, что "она даже рядом не стояла", поэтому еще "большой вопрос – кто кого учил". 

На что Тарасова заявила, что Роднина "просто дура". Такой ответ на просьбу прокомментировать слова бывшей подопечной получил портал Sports.ru.

Напомним, Роднина начала сотрудничать с Тарасовой на пике своей карьеры в 1970-х годах. За время совместной работы Роднина в паре с Александром Зайцевым завоевала не одну золотую медаль на первенствах мира. В том числе они победили в парном катании на Олимпиадах в 1976 и 1980 годах. 

Стоит отметить, что Роднина не единственная фигуристка, которая нелестно отзывается о Тарасовой. Так, Оксана Баюл обвинила легендарного тренера в любви к деньгам, за что ее осудил Александр Жулин. 

Полина ИВАНОВА

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222444 бандер,твою могилу мы культурно облагородим. Платный сортир сделаем сверху. 20-ти очковый, для пендосов.
Гость222444
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Культура ! Культура так и прет в этой стране !
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Тортилла хамит, кем бы ты не был(а) хамить не надо.
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