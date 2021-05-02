Между легендами фигурного катания разгорелся конфликт

Ирина Роднина, трехкратная олимпийская чемпионка, нелестно высказалась в адрес своего бывшего тренера Татьяны Тарасовой. Звезда фигурного катания очень лаконично ответила бывшей подопечной.

Роднина рассказала, что истерила после ухода к Тарасовой, потому что сомневалась, правильно ли она поступила, ведь ее что-то раздражало. Чемпионка призналась, что не воспринимала Тарасову как тренера, считая ее партнером. В то время Татьяна Анатольевна была очень молодой. Роднина отметила в разговоре с "Чемпионатом", что пришла к Тарасовой с большим опытом и хорошими знаниями в фигурном катании, что "она даже рядом не стояла", поэтому еще "большой вопрос – кто кого учил".

На что Тарасова заявила, что Роднина "просто дура". Такой ответ на просьбу прокомментировать слова бывшей подопечной получил портал Sports.ru.

Напомним, Роднина начала сотрудничать с Тарасовой на пике своей карьеры в 1970-х годах. За время совместной работы Роднина в паре с Александром Зайцевым завоевала не одну золотую медаль на первенствах мира. В том числе они победили в парном катании на Олимпиадах в 1976 и 1980 годах.

Стоит отметить, что Роднина не единственная фигуристка, которая нелестно отзывается о Тарасовой. Так, Оксана Баюл обвинила легендарного тренера в любви к деньгам, за что ее осудил Александр Жулин.