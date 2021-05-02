В это время нельзя поститься

После Пасхи наступает седмица, которая в этом году пройдет с 3 по 8 мая. На следующий день после светлого праздника у православных начинается сплошная седмица, которая тоже имеет свои правила.

Что нельзя делать во время Светлой седмицы

Один из главных запретов – пост. Седмица – это время совсем без поста, поэтому отменяются даже еженедельные посты по средам и пятницам. Также нужно заменить земные поклоны поясными.

Также под запретом тяжелый труд. Это не значит, что всю будущую неделю вам будет запрещено работать. Нет, решением мелких бытовых задач заниматься можно и нужно, однако с серьезным трудом лучше повременить.

Грустить тоже не стоит. Напротив, нужно радоваться тому, что Иисус Христос воскрес и пустил людей в Свое Царство.

Отменяются молитвы, которые читаются в обычные дни. Вместо них – Пасхальные Часы.

Что можно делать во время Светлой седмицы

Как правило, во время седмицы православные много читают. В особенности, речь идет о книгах, посвященных торжествам.

Также можно выделить время для посещения храма, пасхальных ярмарок. Рекомендуются заглянуть в галереи и музеи, в которых есть выставки, посвященные Пасхе и Светлой седмице.

Старайтесь больше радоваться, поскольку Христос восстал, поэтому поводов для грусти быть не должно, пишет РИА "Новости".

Народные традиции

В праздновании Светлой седмицы тоже есть свои особенности, которые нужно соблюдать. В поливальный понедельник, например, нужно обливаясь водой, чтобы очиститься от дурного. Во вторник обливали друг друга девушки и парни. Таким образом они искали себе пару.

В хороводную среду водили хороводы, но делали это во дворах, потому что выходить в поле в это время – плохая примета.

А в Навскую Пасху нужно быть осторожнее, потому что наши предки верили, что в это время на людей могут напасть злые духи. В прощенную пятницу было принято зарывать топор войны. В Артос, последний день седмицы, православные ходили в храм за артосом. Потом его делили на небольшие части и раздавали прихожанам.

