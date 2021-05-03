В 2021 году в Москве откроют 25-ю поисково-спасательную станцию – Собянин

В 2021 году в Москве откроют 25-ю поисково-спасательную станцию – Собянин
Фото: mgpss.mos.ru
В преддверии нового купального сезона глава столицы рассказал о работе Московской городской поисково-спасательной службе

Впереди – жаркие летние дни. Многие москвичи будут спасаться от зноя на пляжах у прудов и рек. О том, как обеспечивают безопасность горожан на воде, рассказал мэр города Сергей Собянин.

Сегодня в Москве работают 24 поисково-спасательные станции. За безопасностью москвичей следят 332 сотрудника. К слову, Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах недавно отпраздновала 25-летний юбилей.

Каждый день безопасность жителей столицы обеспечивают до 70 спасателей. За 25 лет работы благодаря МГПСС были спасены жизни 5 246 человек. 289 из них спасатели провели сердечно-легочную реанимацию. За четверть века работы сотрудники службы оказали первую помощь 16 676 пострадавшим.

Парк техники и оборудования службы постоянно пополняется, рассказал мэр столицы на официальном сайте. Так, в распоряжении спасателей – суда на воздушной подушке "Славир" и "Джеттер". С их помощью можно проводить аварийно-спасательные работы не только на воде, но также на льду и в болотистой местности.

В парке техники службы есть и новые модели North Silver Pro. У этих катеров есть отапливаемая рубка. Благодаря такому оснащению спасатели могут дольше пробыть на воде в холодное время года.

Обеспечивать безопасность москвичей и оказывать помощь помогает водолазное и аварийно-спасательное оборудование. В том числе водолазный телекомплекс, телеуправляемый подводный аппарат, купленная в 2015 году барокамера, которая обеспечивает безопасность водолазов при спусках и аварийно-спасательных работах.

Есть в распоряжении спасателей и беспилотники, которые могут подлететь к утопающему и сбросить ему спасжилет. Их приобрели в 2019 году.

Собянин рассказал и о планах на предстоящий купальный сезон. Запланировано открытие новой станции, "Марьино". Спасатели обеспечат безопасность горожан, которые отдыхают в парках "Капотня" и "Братеевская пойма".

Подходит к концу возведение зданий для станций "Терлецкая" и "Карамышево".

Кристина ЧЕРНИКОВА

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