Народные приметы для посадки картофеля

Когда нельзя сажать корнеплод и что он любит – в материале "Утро.ру"
У опытных дачников есть несколько примет, которые, по их
уверениям, помогают получить богатый урожай.
Так, огородники считают, что нельзя сажать картошку в "женские
дни". Это среда, пятница и суббота. Такой картофель не лежит долго.
А еще раньше была популярна другая примета, связанная с
березой. Сажать картошку старались, когда листья на дереве были размером с копейку.
А вот когда они были уже "с пятачок" – этого делать не следовало: хорошего
урожая ждать не стоило. Кроме того, считалось, что поздно высаживать картофель,
когда отцвела черемуха.
Определяли подходящее время для высадки и другим способом. Нужно
было выкопать ямку сантиметров на 30, взять оттуда пригоршню земли и сжать в
руке. Если слиплась, сажать нельзя. А если земля рассыпалась комками, время
подходящее.
Опытные дачники говорят, что на одном участке нельзя сажать
картошку из года в год. Все дело в инфекциях, которые постепенно образуются в
почве и мешают получить хороший урожай.
Также огородники считают, что нужно соблюдать правило
трех десяток. Температура при высадке картошки должна быть не меньше +10
градусов, сажать надо на глубину в 10 сантиметров, а температура земли должна
составлять 10 градусов.