Народные приметы для посадки картофеля

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Когда нельзя сажать корнеплод и что он любит – в материале "Утро.ру"

У опытных дачников есть несколько примет, которые, по их уверениям, помогают получить богатый урожай.

Так, огородники считают, что нельзя сажать картошку в "женские дни". Это среда, пятница и суббота. Такой картофель не лежит долго.

А еще раньше была популярна другая примета, связанная с березой. Сажать картошку старались, когда листья на дереве были размером с копейку. А вот когда они были уже "с пятачок" – этого делать не следовало: хорошего урожая ждать не стоило. Кроме того, считалось, что поздно высаживать картофель, когда отцвела черемуха.

Определяли подходящее время для высадки и другим способом. Нужно было выкопать ямку сантиметров на 30, взять оттуда пригоршню земли и сжать в руке. Если слиплась, сажать нельзя. А если земля рассыпалась комками, время подходящее.

Опытные дачники говорят, что на одном участке нельзя сажать картошку из года в год. Все дело в инфекциях, которые постепенно образуются в почве и мешают получить хороший урожай. Также огородники считают, что нужно соблюдать правило трех десяток. Температура при высадке картошки должна быть не меньше +10 градусов, сажать надо на глубину в 10 сантиметров, а температура земли должна составлять 10 градусов.