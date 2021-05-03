Телеведущий рассмешил зрителей на творческом вечере

Однажды в эфире телепередачи американский эксперт Майкл Бом уколол россиян – мол, у вас такая цензура, что даже приколов про президента нет. Андрей Норкин в ответ выдал шутку про Владимира Путина и ночной поход к холодильнику.



Зашел президент как-то ночью на кухню, открыл холодильник. Заглянул – а там холодец трясется.

"Не *** (не бойся. – Прим.ред.), я за сыром", – успокоил его политик.

В зале дружно захохотали после анекдота, рассказывая который Норкин смешно изображал трясущийся холодец. Видео выступления опубликовано в Яндекс.Дзен.

Шутки давно стали "фишкой" Норкина. Как правило, ведущий выдает по одному анекдоту в эфире каждой передачи. Недавно он развеселил народ байкой про Фантомаса и Папу Римского.