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Однажды в эфире телепередачи американский
эксперт Майкл Бом уколол россиян – мол, у вас такая цензура, что даже приколов про президента нет. Андрей Норкин в ответ выдал шутку про Владимира Путина и ночной поход к холодильнику.
Зашел президент как-то ночью на кухню, открыл холодильник. Заглянул – а там холодец трясется.
"Не *** (не бойся. – Прим.ред.), я за сыром", – успокоил его политик.
В зале дружно захохотали после анекдота, рассказывая который Норкин смешно изображал трясущийся холодец. Видео выступления опубликовано в Яндекс.Дзен.
Шутки давно стали "фишкой" Норкина. Как правило, ведущий выдает по одному анекдоту в эфире каждой передачи. Недавно он развеселил народ байкой про Фантомаса и Папу Римского.
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