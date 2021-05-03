Норкин в ответ на критику американца выдал анекдот про Путина и холодильник

Норкин в ответ на критику американца выдал анекдот про Путина и холодильник
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com/
Телеведущий рассмешил зрителей на творческом вечере

Однажды в эфире телепередачи американский эксперт Майкл Бом уколол россиян – мол, у вас такая цензура, что даже приколов про президента нет. Андрей Норкин в ответ выдал шутку про Владимира Путина и ночной поход к холодильнику.

Зашел президент как-то ночью на кухню, открыл холодильник. Заглянул – а там холодец трясется.

"Не *** (не бойся. – Прим.ред.), я за сыром", – успокоил его политик.

В зале дружно захохотали после анекдота, рассказывая который Норкин смешно изображал трясущийся холодец. Видео выступления опубликовано в Яндекс.Дзен.

Шутки давно стали "фишкой" Норкина. Как правило, ведущий выдает по одному анекдоту в эфире каждой передачи. Недавно он развеселил народ байкой про Фантомаса и Папу Римского.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Я
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Замечательный телеведущий. Я бы его и не заметила,но с некоторых пор стал анекдотами сыпать.? Как-то странно, что сподвигло??
Гость216549
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ЛДПР символика УКРАИНЫ! ЭТО ШПАНА, А НЕ ПАРТИЯ!
Гость216549
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Жириновский агент Госдепа поплыл-«Эшелонами в Сибирь! Запретить левые партии, слова "коммунизм" и "социализм"», — призвал Жириновский. По словам политика, такие меры призваны показать левым партиям, что «мы еще жестче, чем они».
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