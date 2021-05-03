Какие растения нельзя высаживать рядом в огороде

Какие растения нельзя высаживать рядом в огороде
Фото: pixabay.com
Такое соседство может испортить урожай

Опытные дачники не сажают рядом некоторые растения. И на то есть веские причины.

Картошка и томаты

Рост друг друга эти культуры не подавляют. Однако из-за того, что и картофель, и помидоры – из семейства пасленовых, болезни у них одинаковые. Кроме того, эти растения одолевают одни и те же вредители. То есть, если посадить их рядом, болезни будут передаваться по кругу.

Лук с чесноком и горох

Такое соседство приведет к тому, что урожая гороха не будет. Причина в том, что корни лука и чеснока выделяют фитонциды, которые губительны для бобовых.

Морковь и укроп

Если посадить эту зелень рядом с морковью, то хорошего урожая оранжевого корнеплода ждать не стоит. Почему так происходит, пока не известно. Это, можно сказать, примета опытных дачников.

Свекла и горчица

У горчицы есть неприятное для свеклы свойство. Она тормозит рост корнеплода. Поэтому такого соседства следует избегать, если вы не хотите лишиться урожая.

Виноград и капуста

Многие дачники подмечают, что вкус винограда резко портится, если рядом растет капуста. Причины негативных последствий такого соседства пока не известны.

Подробно о том, что нельзя высаживать рядом огурцами, читайте в нашем материале. 

Кристина ЧЕРНИКОВА

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