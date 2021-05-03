Какие растения нельзя высаживать рядом в огороде

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Опытные дачники не сажают рядом некоторые растения. И на то
есть веские причины.
Рост друг друга эти культуры не подавляют. Однако из-за того, что и картофель, и помидоры – из семейства пасленовых, болезни у них одинаковые. Кроме того, эти растения одолевают одни и те же вредители. То есть, если посадить их рядом, болезни будут передаваться по кругу.
Такое соседство приведет к тому, что урожая гороха не будет. Причина в том, что корни лука и чеснока выделяют фитонциды, которые губительны для бобовых.
Если посадить эту зелень рядом с морковью, то хорошего урожая оранжевого корнеплода ждать не стоит. Почему так происходит, пока не известно. Это, можно сказать, примета опытных дачников.
У горчицы есть неприятное для свеклы свойство. Она тормозит рост корнеплода. Поэтому такого соседства следует избегать, если вы не хотите лишиться урожая.
Многие дачники подмечают, что вкус винограда резко портится, если рядом растет капуста. Причины негативных последствий такого соседства пока не известны.
Подробно о том, что нельзя высаживать рядом огурцами, читайте в нашем материале.
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