Какие растения нельзя высаживать рядом в огороде

Такое соседство может испортить урожай

Опытные дачники не сажают рядом некоторые растения. И на то есть веские причины.



Картошка и томаты

Рост друг друга эти культуры не подавляют. Однако из-за того, что и картофель, и помидоры – из семейства пасленовых, болезни у них одинаковые. Кроме того, эти растения одолевают одни и те же вредители. То есть, если посадить их рядом, болезни будут передаваться по кругу.

Лук с чесноком и горох

Такое соседство приведет к тому, что урожая гороха не будет. Причина в том, что корни лука и чеснока выделяют фитонциды, которые губительны для бобовых.

Морковь и укроп

Если посадить эту зелень рядом с морковью, то хорошего урожая оранжевого корнеплода ждать не стоит. Почему так происходит, пока не известно. Это, можно сказать, примета опытных дачников.

Свекла и горчица

У горчицы есть неприятное для свеклы свойство. Она тормозит рост корнеплода. Поэтому такого соседства следует избегать, если вы не хотите лишиться урожая.

Виноград и капуста

Многие дачники подмечают, что вкус винограда резко портится, если рядом растет капуста. Причины негативных последствий такого соседства пока не известны.

Подробно о том, что нельзя высаживать рядом огурцами, читайте в нашем материале.