Путин утвердил поручения по итогам послания федеральному собранию

В перечне – 18 пунктов

Глава РФ Владимир Путин утвердил список поручений по реализации послания парламенту. Обращение президента состоялось 21 апреля. Перечень из 18 пунктов можно увидеть на сайте Кремля.



Российский лидер поручил правительству до 1 июня доложить ему о финансировании расходов на реализацию перечисленных мероприятий.

В этом году обращение президента к парламенту длилось почти полтора часа. Большое внимание Путин уделил поддержке семей с детьми. Так, глава государства анонсировал новые выплаты школьникам. Семьи получат в августе по 10 тысяч рублей на ребенка. Речь идет и о тех, чьи дети станут в этом году первоклашками. Не остались без внимания и неполные семьи.

Поручения Путина коснулись также и повышения доходов граждан, поддержки предпринимателей, обеспечения стабильности цен и других важных для россиян вопросов.