Путин утвердил поручения по итогам послания федеральному собранию

Путин утвердил поручения по итогам послания федеральному собранию
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
В перечне – 18 пунктов

Глава РФ Владимир Путин утвердил список поручений по реализации послания парламенту. Обращение президента состоялось 21 апреля. Перечень из 18 пунктов можно увидеть на сайте Кремля.

Российский лидер поручил правительству до 1 июня доложить ему о финансировании расходов на реализацию перечисленных мероприятий.

В этом году обращение президента к парламенту длилось почти полтора часа. Большое внимание Путин уделил поддержке семей с детьми.   Так, глава государства анонсировал новые выплаты школьникам. Семьи получат в августе по 10 тысяч рублей на ребенка. Речь идет и о тех, чьи дети станут в этом году первоклашками. Не остались без внимания и неполные семьи.

Поручения Путина коснулись также и повышения доходов граждан, поддержки предпринимателей, обеспечения стабильности цен и других важных для россиян вопросов.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Как во времена холодной войны: США и Россия скоро перейдут к выездным визам - эксперт

Новое решение Вашингтона устанавливает барьер для культурных, экономических, студенческих и прочих связей между странами

Изменения с 1 мая: россиян ждут хорошие и плохие новости

Перемены затронут разные сферы жизни

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей