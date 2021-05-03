Метод имеет несколько преимуществ

Морковь – достаточно неприхотливая культура. Однако это не значит, что ее не нужно защищать от различных насекомых, мечтающих полакомиться сочной ботвой. Одним из главных врагов растения является морковная муха. Расскажем, как бороться с этим вредителем и одновременно повышать урожайность посадок.

Вам понадобится жидкое дегтярное мыло.

Как защитить морковь от вредителей

Возьмите семена моркови и заверните их в салфетки. В итоге должно получиться что-то наподобие конфеты с двумя закрученными краями. Длина "упаковок" должна составлять около пяти сантиметров.

Сделайте на грядке четыре продольные борозды. Полейте землю водой, смешанной с жидким дегтярным мылом. Лучше всего использовать двухлитровую бутылку. Средство следует добавлять до тех пор, пока не появится отчетливый резкий запах.

В полученные борозды уложите завернутые в салфетку семена. Благодаря обертке они окажутся на расстоянии пяти сантиметров друг от друга.

Прижмите семена к земле, после чего засыпьте их землей. Сверху полейте грядки мыльным раствором.

Под конец накройте бороздки пленкой, края которой прижмите камнями. Через 12 дней грядки нужно будет открыть.

Данный метод имеет несколько преимуществ. Первое, как уже было подмечено – защита культуры от морковной мухи. Также способ избавляет огородников от необходимости поливать растения первые две недели. Еще один плюс – простота и удобство посадки. Кроме того, повышается урожайность моркови.

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